Engañó a su expareja, le sacó el 08 de la camioneta y se la transfirió a su hermano

Dos hermanos fueron acusados de quedarse mediante un engaño con una Volkswagen Amarok que estaba a nombre de una mujer. El conflicto terminó con una solución alternativa y el compromiso de devolver la documentación del vehículo.

En Chimbas, un hombre aprovechó la confianza que todavía mantenía con su expareja, con quien tenía hijos en común, para sacarle el formulario 08 de una Volkswagen Amarok que estaba a nombre de la mujer. Después, según la acusación, se lo entregó a su hermano, quien utilizó la documentación para poner la camioneta a su nombre.

La maniobra salió a la luz cuando la mujer descubrió que el vehículo que figuraba a su nombre había sido transferido a su cuñado. Entonces realizó una denuncia que derivó en una investigación contra L.D.P.J. y V.D.P.O..

A L.D.P.J. se le atribuyó la presunta comisión de defraudación por abuso de firma en blanco, mientras que su hermano fue señalado como partícipe necesario de ese delito y como autor de hurto. También se investigó el uso de documentación que había sido entregada bajo determinadas condiciones y que, según la acusación, terminó siendo utilizada para concretar la transferencia.

Si bien el caso se trataba de una modalidad de estafa, la causa fue investigada por la UFI CAVIG, al haber un vínculo entre las partes, la denunciante y los acusados.

Finalmente, el expediente no llegó a un juicio. Las partes acordaron una solución alternativa al conflicto penal, mediante la cual los dos hermanos se comprometieron a realizar nuevamente la documentación necesaria para que la camioneta volviera a quedar a nombre de su verdadera titular.