    • 15 de agosto de 2026 - 21:22

    Engañó a su expareja, le sacó el 08 de la camioneta y se la transfirió a su hermano

    Dos hermanos fueron acusados de quedarse mediante un engaño con una Volkswagen Amarok que estaba a nombre de una mujer. El conflicto terminó con una solución alternativa y el compromiso de devolver la documentación del vehículo.

    ESTAFA CON UN AUTO

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En Chimbas, un hombre aprovechó la confianza que todavía mantenía con su expareja, con quien tenía hijos en común, para sacarle el formulario 08 de una Volkswagen Amarok que estaba a nombre de la mujer. Después, según la acusación, se lo entregó a su hermano, quien utilizó la documentación para poner la camioneta a su nombre.

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    El acusado zafó de una condena que podía ser de los 10 a 15 años de cárcel. No se muestra su rostro y no se lo menciona por pedido del juez de la causa. La decisión es para cuidar a las tres hijas que tiene en común el victimario con la vícitma. 

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    La maniobra salió a la luz cuando la mujer descubrió que el vehículo que figuraba a su nombre había sido transferido a su cuñado. Entonces realizó una denuncia que derivó en una investigación contra L.D.P.J. y V.D.P.O..

    A L.D.P.J. se le atribuyó la presunta comisión de defraudación por abuso de firma en blanco, mientras que su hermano fue señalado como partícipe necesario de ese delito y como autor de hurto. También se investigó el uso de documentación que había sido entregada bajo determinadas condiciones y que, según la acusación, terminó siendo utilizada para concretar la transferencia.

    Si bien el caso se trataba de una modalidad de estafa, la causa fue investigada por la UFI CAVIG, al haber un vínculo entre las partes, la denunciante y los acusados.

    Finalmente, el expediente no llegó a un juicio. Las partes acordaron una solución alternativa al conflicto penal, mediante la cual los dos hermanos se comprometieron a realizar nuevamente la documentación necesaria para que la camioneta volviera a quedar a nombre de su verdadera titular.

    A cambio, la mujer desistió de iniciar o continuar una demanda civil vinculada con el conflicto.

    La salida acordada permitió cerrar el caso sin una condena penal y tuvo como eje principal restituir la situación registral de la camioneta y resolver el perjuicio que había dado origen a la denuncia.

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