    • 15 de agosto de 2026 - 19:42

    Apareció Santiago Riveros Foolini, el joven de 26 años que era buscado en San Juan

    El Programa Provincial “San Juan Te Busca” confirmó que el joven fue localizado este sábado 15 de agosto. Su búsqueda había sido difundida luego de varios días sin noticias sobre su paradero.

    Las autoridades confirmaron este sábado que Santiago Gabriel Riveros Foolini fue encontrado.

    Las autoridades confirmaron este sábado que Santiago Gabriel Riveros Foolini fue encontrado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Terminó la búsqueda de Santiago Gabriel Riveros Foolini, el joven de 26 años que era buscado en San Juan desde los primeros días de agosto. Este sábado 15, el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas confirmó oficialmente que fue encontrado.

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    La novedad fue comunicada a través de una placa de “San Juan Te Busca”, programa dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, con participación de la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal.

    El programa “San Juan Te Busca” confirmó este sábado 15 de agosto que Santiago Gabriel Riveros Foolini fue localizado.

    El programa “San Juan Te Busca” confirmó este sábado 15 de agosto que Santiago Gabriel Riveros Foolini fue localizado.

    La búsqueda había comenzado en San Juan tras la denuncia sobre su desaparición el pasado 5 de agosto. Durante los últimos 10 días, sus datos y fotografías fueron difundidos por distintos medios y a través de redes sociales para solicitar colaboración a la comunidad.

    Finalmente, este sábado las autoridades provinciales comunicaron que el joven fue encontrado, por lo que quedó sin efecto el pedido de búsqueda. Hasta el momento no se brindaron públicamente mayores precisiones sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue localizado.

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