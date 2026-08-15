    • 15 de agosto de 2026 - 17:15

    Violento choque y vuelco en Mar del Plata: un muerto y varios heridos tras ser atropellados en la vereda

    Un violento choque entre un auto y una camioneta terminó en tragedia en Mar del Plata, destruyó un almacén, dejando un saldo de un muerto y múltiples heridos graves.

    Así quedaron la camioneta y el almacén tras el espectacular accidente.

    Así quedaron la camioneta y el almacén tras el espectacular accidente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante y trágico siniestro vial ocurrió durante la madrugada en la ciudad de Mar del Plata. Una camioneta que circulaba por la zona fue impactada por otro vehículo, perdió el control, volcó sobre la vereda y embistió violentamente a un grupo de personas que se encontraba frente a un comercio. El saldo del trágico episodio dejó un muerto y varios heridos de gravedad, además de importantes destrozos materiales en la estructura del local.

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    Cómo fue el violento choque y la secuencia del vuelco

    El hecho se registró pasadas las 2:30 de la madrugada. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, la secuencia se desencadenó cuando un automóvil impactó contra la parte trasera de una camioneta Toyota RAV4.

    Tras recibir el impacto, el rodado mayor perdió estabilidad por completo, volcó sobre uno de sus laterales y salió despedido hacia la vereda, arrasando con todo a su paso hasta chocar de lleno contra el frente de un almacén.

    Víctima fatal y heridos múltiples

    Tras el brutal atropello, las víctimas fueron asistidas de urgencia por ambulancias y trasladadas al centro de salud de la zona:

    Víctima fatal: Uno de los hombres embistidos, identificado como Maximiliano Vandecaveye (32), no resistió las graves heridas y falleció en el nosocomio. Había ingresado en código rojo con múltiples politraumatismos y fracturas.

    Heridos de gravedad: El resto de los afectados sufrió lesiones de distinta consideración, incluyendo fracturas expuestas y politraumatismos severos, quedando internados bajo observación y en estado reservado.

    Operativo e investigación en curso

    Tras la alerta a las líneas de emergencia, se desplegó un importante operativo con la participación de efectivos policiales, bomberos y personal de Tránsito.

    A los dos conductores involucrados se les realizaron los test de alcoholemia, los cuales arrojaron resultados negativos. En tanto, los peritos científicos trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y terminar de esclarecer las responsabilidades en el marco de la causa judicial.

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