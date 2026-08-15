Aprehendieron a un joven de 16 años por robar una moto 0km en Capital: el rodado fue recuperado

Un joven de 16 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 27ª tras sustraer una motocicleta 0km de una agencia ubicada en Villa del Jardín, en el departamento Capital.

El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas en calle Scalabrini Ortiz 1038 Norte, mientras efectivos policiales realizaban tareas de prevención en la zona. El operador del CISEM comisionó al personal tras recibir una alerta: un masculino estaba sustrayendo una moto de la agencia "Tello Motos".Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto con las características aportadas que llevaba una moto a la par. Al notar la presencia policial, el joven arrojó el rodado y se dio a la fuga.Tras un rápido operativo, fue aprehendido cuadras después, en la intersección de San Lorenzo y República Árabes Unidos