Aprehendieron a un joven de 16 años por robar una moto 0km en Capital: el rodado fue recuperado

Un joven de 16 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 27ª tras sustraer una motocicleta 0km de una agencia ubicada en Villa del Jardín, en el departamento Capital.
El hecho ocurrió en Villa del Jardín. El menor fue detenido cuadras después y la causa quedó en el Juzgado de la Niñez.
Un joven de 16 años fue aprehendido por personal de la Comisaría 27ª tras sustraer una motocicleta 0km de una agencia ubicada en Villa del Jardín, en el departamento Capital.
El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas en calle Scalabrini Ortiz 1038 Norte, mientras efectivos policiales realizaban tareas de prevención en la zona. El operador del CISEM comisionó al personal tras recibir una alerta: un masculino estaba sustrayendo una moto de la agencia "Tello Motos".Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto con las características aportadas que llevaba una moto a la par. Al notar la presencia policial, el joven arrojó el rodado y se dio a la fuga.Tras un rápido operativo, fue aprehendido cuadras después, en la intersección de San Lorenzo y República Árabes Unidos
La motocicleta secuestrada es una Motomel DLX 110 cc, color azul oscuro, 0km y sin dominio. Según el parte policial, el rodado presentaba una rotura en la pechera.Intervención judicialPor tratarse de un menor de edad, en el caso intervino el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que definirá los pasos a seguir.