Asesinaron a una joven: sus hijos de 5, 10 y 12 años fueron testigos del crimen

Daniela Natalia Armoa , una joven de 27 años, fue asesinada a puñaladas este viernes en Luján . La joven oriunda de Eldorado, Misiones , fue atacada frente a sus tres hijos dentro de su propia casa y la policía detuvo a su pareja por el crimen.

Crimen en Chaco: quién es la joven que quedó detenida acusada de haber matado de una puñalada a su novio

Un joven que no supera los 20 años fue condenado por seis delitos: irá cuatro años a la cárcel

La principal hipótesis apunta a César Q., su pareja, con quien habría mantenido una violenta discusión. Hoy es señalado como el presunto responsable del femicidio.

Daniela vivía en el barrio Lanusse de la ciudad bonaerense y fue asesinada dentro de su propia vivienda donde también estaban sus hijos de 5, 10 y 12 años.

Según informaron vecinos al Canal 12 de Misiones, los hijos de Daniela intentaron intervenir durante el ataque. La agresión de César se frenó cuando los niños comenzaron a gritar, mientras intentaban detener al hombre.

En ese momento, los vecinos salieron de sus casas para asistir a la víctima y, según los testimonios de los testigos, el sospechoso habría escapado caminando con un arma blanca en la mano y manchas de sangre en la ropa.

Daniela fue inmediatamente trasladada al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde ingresó con graves heridas. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la joven murió poco después. Mientras tanto se desplegó un operativo para dar con el paradero del sospechoso quien fue encontrado en la casa de su madre.

Tras ser detenido, César fue derivado a la Comisaría de Marcos Paz, donde quedó a disposición de la Justicia. Ahora se espera que sea indagado. Se ordenó un allanamiento en la casa del sospechoso aunque aún no encontraron el arma homicida. Los menores quedaron alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.