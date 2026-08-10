    • 10 de agosto de 2026 - 10:52

    Asesinaron a una joven: sus hijos de 5, 10 y 12 años fueron testigos del crimen

    Los hijos de la víctima, de 5, 10 y 12 años, fueron testigos del crimen.

    Daniela tenía 27 años cuando fue asesinada (Facebook / Silvia Carolina Anahi Benitez)

    Daniela tenía 27 años cuando fue asesinada (Facebook / Silvia Carolina Anahi Benitez)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Daniela Natalia Armoa, una joven de 27 años, fue asesinada a puñaladas este viernes en Luján. La joven oriunda de Eldorado, Misiones, fue atacada frente a sus tres hijos dentro de su propia casa y la policía detuvo a su pareja por el crimen.

    Leé además

    El joven Maza Borquez seguirá preso. 

    Un joven que no supera los 20 años fue condenado por seis delitos: irá cuatro años a la cárcel
    crimen en chaco: quien es la joven que quedo detenida acusada de haber matado de una punalada a su novio

    Crimen en Chaco: quién es la joven que quedó detenida acusada de haber matado de una puñalada a su novio

    La principal hipótesis apunta a César Q., su pareja, con quien habría mantenido una violenta discusión. Hoy es señalado como el presunto responsable del femicidio.

    Daniela vivía en el barrio Lanusse de la ciudad bonaerense y fue asesinada dentro de su propia vivienda donde también estaban sus hijos de 5, 10 y 12 años.

    Qué dijeron los testigos del crimen de Daniela

    Según informaron vecinos al Canal 12 de Misiones, los hijos de Daniela intentaron intervenir durante el ataque. La agresión de César se frenó cuando los niños comenzaron a gritar, mientras intentaban detener al hombre.

    En ese momento, los vecinos salieron de sus casas para asistir a la víctima y, según los testimonios de los testigos, el sospechoso habría escapado caminando con un arma blanca en la mano y manchas de sangre en la ropa.

    Daniela fue inmediatamente trasladada al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde ingresó con graves heridas. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la joven murió poco después. Mientras tanto se desplegó un operativo para dar con el paradero del sospechoso quien fue encontrado en la casa de su madre.

    Tras ser detenido, César fue derivado a la Comisaría de Marcos Paz, donde quedó a disposición de la Justicia. Ahora se espera que sea indagado. Se ordenó un allanamiento en la casa del sospechoso aunque aún no encontraron el arma homicida. Los menores quedaron alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Barreal se afianza como uno destinos turísticos más atractivos e innovadores.

    Un joven emprendedor revoluciona Barreal con domos sustentables

    El abogado Gustavo de la Fuente estuvo detenido por dos años en el Penal de Chimbas. 

    Apelaron la absolución del abogado Gustavo de La Fuente y su socio acusados de explotar sexualmente a mujeres

    Por Redacción Diario de Cuyo
    murio mientras practicaba kitesurf en una laguna de santa fe: su novia grabo el momento de la tragedia

    Murió mientras practicaba kitesurf en una laguna de Santa Fe: su novia grabó el momento de la tragedia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    lo que dejo la primera audiencia por el juicio a pity alvarez: se quedo dormido, dibujo y no declaro

    Lo que dejó la primera audiencia por el Juicio a Pity Álvarez: se quedó dormido, dibujó y no declaró

    Por Redacción Diario de Cuyo