Piden reabrir la causa por la muerte de Natacha Jaitt: qué puntos busca revisar la querella

La causa por la muerte de Natacha Jaitt podría volver a ser revisada. El abogado de su hermano, Ulises Jaitt, presentó un escrito en el que reclama una serie de medidas para profundizar distintos aspectos de la investigación, que fue archivada en marzo de 2024. El planteo no afirma que haya existido un homicidio, pero busca reconstruir con mayor precisión qué ocurrió antes, durante y después de la muerte.

Javier Milei refuerza su vínculo con Estados Unidos con dos nuevos viajes antes de fin de año

Uno de los pedidos apunta a reconstruir la secuencia de los llamados al 911, las fichas de despacho, las comunicaciones policiales y los registros del servicio médico . La presentación aclara que no sostiene que una eventual demora haya provocado la muerte de Natacha ni que ella pudiera haber sido reanimada. El objetivo es establecer una cronología precisa a partir de los registros originales.

Otro de los puntos cuestionados es el estado de la escena antes de la llegada de la Policía. El abogado citó los testimonios de Guillermo Gonzalo Rigoni, Gustavo Andrés Bartolini y Raúl Velaztiqui Duarte , quienes describieron distintos movimientos de objetos durante esos minutos.

Según esas declaraciones, Rigoni habría limpiado cocaína de una mesada, retirado alcohol y cigarrillos y trasladado algunos elementos. Bartolini también declaró que recibió un paquete de cigarrillos para descartarlo, mientras que Velaztiqui reconoció haber retirado el teléfono de Jaitt de una mochila y llevarlo hasta su auto antes de que llegaran los efectivos.

El escrito aclara que esas situaciones no demuestran por sí mismas una intervención en la muerte , pero considera necesario determinar qué objetos fueron movidos, limpiados, descartados o devueltos y cómo pudo haber influido esa situación en el análisis de la escena.

La presentación también pone el foco en los dispositivos electrónicos. En junio de 2023, Gendarmería realizó la adquisición forense del iPad A1670 de Natacha y se ordenó analizar documentos, fotografías, videos, chats, redes sociales, correos electrónicos y comunicaciones.

El abogado sostiene que se informó la recepción de once archivos, pero que en la documentación disponible para la parte no aparece suficientemente individualizado el resultado analítico de todos los dispositivos. Por eso pidió establecer a qué equipo corresponde cada archivo, cómo y cuándo fue adquirido, su hash, el rango analizado y el resultado obtenido. También reclamó que se utilicen las adquisiciones forenses preservadas si alguno de los estudios no fue incorporado al expediente.

Las cámaras de seguridad del complejo Xanadú, donde Jaitt fue encontrada muerta el 23 de febrero de 2019, también forman parte del pedido. La querella pretende determinar si existe una copia forense completa del DVR y analizar la configuración del equipo, la continuidad de los canales, posibles zonas ciegas y períodos de sobrescritura.

El planteo aclara que no afirma que las imágenes hayan sido manipuladas. Lo que busca es establecer qué material existe, cómo fue obtenido y cuáles son sus limitaciones.

Otro de los aspectos que la querella pretende revisar son las conclusiones médicas. La autopsia estableció una falla cardíaca aguda sobre una cardiopatía isquémica crónica agravada por cocaína. Sin embargo, el abogado pidió autenticar un ecocardiograma realizado en noviembre de 2018 que, según el escrito, no había detectado una cardiopatía significativa.

Además, solicitó una nueva revisión médico-forense de los estudios de autopsia, histología y toxicología para determinar qué puede establecerse sobre la presencia de cocaína y sus metabolitos, si se analizó el cocaetileno y qué margen existe para establecer una ventana temporal del episodio final. También pidió determinar qué muestras biológicas permanecen preservadas y si pueden realizarse nuevos análisis.

Entre las medidas reclamadas figuran además retomar las declaraciones de Lourdes Fernández y Silvia Süller, revisar qué objetos fueron movidos o devueltos después del hecho y requerir documentación de la investigación federal conocida como “Operación Jaitt”.

Sobre esta última causa, el abogado aclaró que no sostiene como probado que exista una relación con la muerte de Natacha, sino que busca conocer qué información contiene y si alguna resolución judicial estableció una conexión.

La investigación por la muerte de Jaitt había sido archivada el 21 de marzo de 2024, luego de que los fiscales concluyeran que no habían encontrado pruebas de un homicidio ni de otros delitos vinculados con su fallecimiento.

Ahora, el planteo de Ulises Jaitt busca que esa decisión sea revisada y que se incorporen nuevos elementos a la investigación. La Fiscalía deberá analizar las medidas solicitadas y definir si corresponde reabrir la causa y avanzar con los estudios reclamados.