Vaca Muerta impulsa a Argentina hacia un nuevo récord petrolero y la acerca al 1% de la producción mundial

La producción de petróleo de Argentina continúa marcando récords y tiene a Vaca Muerta como principal motor del crecimiento . En junio, el país alcanzó los 914.900 barriles diarios, un 17,1% más que en el mismo mes de 2025, y quedó a solo 85.100 barriles de superar por primera vez la barrera del millón de barriles por día.

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El dato surge del Monitor Oil & Gas de junio elaborado por Ricsa ALyC y muestra el avance que viene registrando la producción hidrocarburífera argentina. En el acumulado del primer semestre, la producción nacional creció 17,2% interanual.

El crecimiento tiene como protagonista a Vaca Muerta , la formación no convencional ubicada en la Cuenca Neuquina. En junio, Neuquén alcanzó un récord de 648.114 barriles diarios , mientras que toda la Cuenca Neuquina aportó 715.105 barriles por día, equivalentes al 79% de la producción nacional.

El petróleo no convencional ya representa alrededor del 70% de la producción total argentina en lo que va de 2026. Solo durante los últimos 12 meses, Vaca Muerta incorporó 157.486 barriles diarios a la producción, un volumen superior al que generaba toda la formación en 2018.

En ocho años, la formación multiplicó casi 12 veces su producción, con una tasa promedio anual cercana al 36%. Este crecimiento permitió que Argentina aumentara progresivamente su peso en el mercado internacional y se acerque a un objetivo que hasta hace algunos años parecía lejano: superar el millón de barriles diarios.

Un informe de BBVA Research proyecta que Argentina podría representar el 1,1% de la producción mundial de petróleo durante 2026. La producción global de crudo alcanzó los 74,9 millones de barriles diarios durante 2025, mientras que Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita concentran en conjunto cerca del 39% de la oferta mundial.

Argentina produjo unos 860.000 barriles diarios en 2025 y se ubicó por debajo de los grandes productores, aunque con una trayectoria de crecimiento que podría llevarla a representar una mayor porción de la oferta global durante este año.

El petróleo gana peso en las exportaciones argentinas

El desarrollo de Vaca Muerta también adquiere importancia en un escenario internacional en el que las grandes compañías petroleras enfrentan perspectivas de menor producción durante las próximas décadas. Un análisis elaborado por Boston Consulting Group y el Center for Energy Impact destacó el valor estratégico de activos con grandes reservas y capacidad de desarrollo a largo plazo, entre los que aparece la formación neuquina.

Para Argentina, el desafío es transformar ese potencial en producción a escala, competitiva y sostenida en el tiempo, con inversiones y condiciones que permitan ampliar tanto el mercado interno como las exportaciones.

En esa línea, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, proyectó que Argentina podría llegar a exportar un millón de barriles diarios, aunque ubicó ese objetivo alrededor de 2033 o 2034.

En junio, YPF lideró la producción nacional con unos 349.000 barriles diarios, equivalentes al 38% del total. Detrás se ubicaron PAE, con 98.000 barriles; Pluspetrol, con 89.000; y Vista, con 80.000. Shell Argentina fue la compañía que registró el mayor crecimiento mensual, con un alza del 28,7%.

El avance productivo ya se refleja en las cuentas externas. Durante el primer semestre de 2026, el sector energético registró un superávit de USD 5.076 millones, un 61,7% más que en igual período de 2025. Las exportaciones energéticas alcanzaron USD 6.594 millones y el petróleo crudo fue el principal protagonista, con despachos por USD 4.693 millones.