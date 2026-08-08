Salarios y costo de vida: ¿Cuánto se necesita para vivir en Argentina, Uruguay y Chile?

Uruguay y Chile se mantienen históricamente como los destinos más atractivos para los argentinos que evalúan la posibilidad de emigrar en busca de nuevos horizontes laborales. La cercanía geográfica, el idioma compartido, los índices de seguridad y la estabilidad macroeconómica suelen pesar fuerte en la balanza. En este escenario, un relevamiento de la compañía de recursos humanos Randstad puso bajo la lupa las diferencias reales entre ingresos, salarios mínimos y costo de vida en los tres países limítrofes.

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Al analizar el mercado de trabajo, el informe detalla cuáles son los ingresos medios brutos estimados en cada país:

Argentina: Ingreso medio bruto de $1.600.829 pesos argentinos, con un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fijado en $376.600 pesos.

Uruguay: Ingreso medio de 34.600 pesos uruguayos, mientras que el salario mínimo se posiciona en 25.383 pesos uruguayos.

Chile: Ingreso medio de 1.333.905 pesos chilenos, con un salario mínimo legal de 555.553 pesos chilenos.

Comparativa salarial por ocupaciones

El estudio también detalla cómo varían las remuneraciones de referencia según el puesto de trabajo en cada uno de los mercados:

Operario industrial: Se paga aproximadamente 1.500.000 pesos argentinos; 27.000 pesos uruguayos; y 600.000 pesos chilenos.

Empleado administrativo: Percibe en promedio 1.800.000 pesos argentinos; 35.000 pesos uruguayos; y 590.300 pesos chilenos.

Programador Junior: Los perfiles tecnológicos alcanzan los 1.800.000 pesos argentinos; 60.000 pesos uruguayos; y 945.900 pesos chilenos.

El costo de vida: vivienda, alimentos y servicios

Más allá de los sueldos nominales, los especialistas advierten que la clave del éxito migratorio radica en el poder de compra frente al costo de vida cotidiano (vivienda, alimentos, transporte y servicios básicos).

Vivienda: El alquiler de un departamento de dos ambientes en zonas medias continúa siendo el gasto de mayor peso relativo, aunque en capitales como Santiago de Chile se observó una mejora en la accesibilidad del mercado locativo en relación a los ingresos medios.

Combustibles: El litro de nafta súper se comercializa a unos 2.058 pesos argentinos (representando un 0,13% del salario medio bruto local); 88,67 pesos uruguayos (0,26% del salario medio); y 1.583 pesos chilenos (0,12% del salario medio chileno).

Índice Big Mac: Tomando este clásico parámetro internacional de consumo, el gasto equivale al 0,99% del salario medio en Buenos Aires ($15.800 argentinos); al 1.82% en Montevideo (629 pesos uruguayos); y al 0,66% en Santiago de Chile (8.790 pesos chilenos).

Desde la consultora destacaron que, al planificar un cambio de país, resulta indispensable realizar un análisis integral que contemple no solo el sueldo bruto ofertado, sino el impacto real de los gastos fijos diarios en el lugar de destino para garantizar una verdadera capacidad de ahorro y calidad de vida.