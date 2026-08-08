Conflicto docente en Jujuy: denuncian quitas "salvajes" de hasta 700 mil pesos en los salarios

La advertencia fue realizada públicamente por Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), quien calificó a las medidas como acciones "salvajes y brutales" que impactan de lleno en el poder adquisitivo de los educadores en medio de un escenario inflacionario adverso.
"Descuentos discrecionales" y falta de claridad
Uno de los principales reclamos que encendió la alarma en el ámbito sindical es la falta de precisiones oficiales sobre los motivos que originaron las retenciones en los sueldos.
"Los descuentos son salvajes, brutales, porque a una docente que no llega a la canasta básica con los cargos, le descuenten 700 mil pesos, es un acto de indiscutible crueldad. Lo peor es que es discrecional: no sabemos qué han descontado, qué días de huelga, si de marzo, si de abril, si todos juntos", expresó con dureza la dirigente gremial.
Desde el sindicato explicaron que los recibos de sueldo no detallan de forma clara los conceptos correspondientes a las quitas aplicadas bajo la premisa de "día trabajado, día pagado", impidiendo que los educadores puedan ejercer un control sobre las cifras retenidas.
Protestas y próximos pasos del sector
Las tensiones se profundizan tras una semana de intensas medidas de fuerza llevadas adelante por los educadores en distintos puntos de la provincia —incluyendo protestas en la Plaza Belgrano y modalidades de visibilización como el ayuno— en rechazo a las políticas salariales y liquidaciones unilaterales por parte del Gobierno provincial.
Ante este escenario, las bases sindicales anunciaron la realización de asambleas extraordinarias para definir un nuevo plan de acción gremial, sumar asesoramiento legal a los afiliados afectados y evaluar medidas de fuerza de cara a la continuidad del conflicto educativo.