    • 8 de agosto de 2026 - 18:13

    Alerta ambiental en la cordillera: investigarán la presencia de microplásticos en el Aconcagua

    La investigación reúne a especialistas de Argentina y Chile y permitirá generar información para futuras políticas ambientales.

    El Parque Provincial Aconcagua forma parte desde este año del proyecto internacional “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”.

    El Parque Provincial Aconcagua forma parte desde este año del proyecto internacional “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El proyecto científico busca determinar el grado de contaminación que enfrenta el Parque Provincial Aconcagua, un área natural protegida que recibe anualmente a miles de andinistas, turistas y personal de apoyo de todo el mundo, cuya actividad humana deja una huella ambiental constante.

    Leé además

    mendoza: quien era el contador de 43 anos que murio tras caer con su familia desde un puente

    Mendoza: quién era el contador de 43 años que murió tras caer con su familia desde un puente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    salarios y costo de vida: ¿cuanto se necesita para vivir en argentina, uruguay y chile?

    Salarios y costo de vida: ¿Cuánto se necesita para vivir en Argentina, Uruguay y Chile?

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En Mendoza, los trabajos incluyen el relevamiento de residuos en el suelo y el análisis de muestras de agua para detectar partículas plásticas que pueden dispersarse por el aire y las corrientes hídricas. Los resultados permitirán conocer cómo estos contaminantes afectan a uno de los principales ecosistemas protegidos de la provincia, ubicado en el pico más alto de América.

    Un problema global que llega a las cumbres

    Si bien la contaminación por microplásticos —pequeñas partículas de plástico menores a cinco milímetros— suele asociarse principalmente a océanos y grandes centros urbanos, en los últimos años la ciencia ha demostrado su presencia en las cumbres más altas del planeta.

    Los investigadores advierten que factores como el viento, la degradación de indumentaria técnica de montaña (abrigos sintéticos, carpas, sogas) y los residuos plásticos mal gestados contribuyen a la acumulación de estos contaminantes invisibles en la nieve, el agua de deshielo y los suelos de altura.

    Alcance del relevamiento científico

    El estudio contempla la toma de muestras en diferentes refugios, rutas de acceso y campamentos base (como Plaza de Mulas) para analizar la densidad de las partículas plásticas.

    Evaluación hídrica: Se examinará la calidad del agua de los arroyos y fuentes de deshielo que bajan de la cordillera.

    Análisis de suelos y nieve: Se buscará trazar un mapa de distribución de los residuos para evaluar su impacto en la flora y fauna autóctona de alta montaña.

    Con estos datos duros, las autoridades ambientales y los organismos provinciales de gestión de parques pretenden actualizar los protocolos de manejo de residuos y concientización para minimizar la huella ecológica en una de las reservas naturales más emblemáticas del país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Victoria Cantero acusada de matar a su novio.

    Crimen en Chaco: qué determinó la pericia psiquiátrica a Victoria Cantero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    empresarios denuncian perdidas millonarias y reclaman la apertura del paso cristo redentor

    Empresarios denuncian pérdidas millonarias y reclaman la apertura del Paso Cristo Redentor

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Karina Milei.

    Karina Milei reúne a legisladores bonaerenses y acelera el armado de La Libertad Avanza para 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La famosa servilleta que propició el primer contrato de Messi.

    El día que Jorge Messi firmó el inicio del mito: la historia detrás de la famosa servilleta

    Por Redacción Diario de Cuyo