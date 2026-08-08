Alerta ambiental en la cordillera: investigarán la presencia de microplásticos en el Aconcagua

El proyecto científico busca determinar el grado de contaminación que enfrenta el Parque Provincial Aconcagua, un área natural protegida que recibe anualmente a miles de andinistas, turistas y personal de apoyo de todo el mundo, cuya actividad humana deja una huella ambiental constante.

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En Mendoza, los trabajos incluyen el relevamiento de residuos en el suelo y el análisis de muestras de agua para detectar partículas plásticas que pueden dispersarse por el aire y las corrientes hídricas. Los resultados permitirán conocer cómo estos contaminantes afectan a uno de los principales ecosistemas protegidos de la provincia , ubicado en el pico más alto de América.

Si bien la contaminación por microplásticos —pequeñas partículas de plástico menores a cinco milímetros— suele asociarse principalmente a océanos y grandes centros urbanos, en los últimos años la ciencia ha demostrado su presencia en las cumbres más altas del planeta.

Los investigadores advierten que factores como el viento, la degradación de indumentaria técnica de montaña (abrigos sintéticos, carpas, sogas) y los residuos plásticos mal gestados contribuyen a la acumulación de estos contaminantes invisibles en la nieve, el agua de deshielo y los suelos de altura.

El estudio contempla la toma de muestras en diferentes refugios, rutas de acceso y campamentos base (como Plaza de Mulas) para analizar la densidad de las partículas plásticas.

Evaluación hídrica: Se examinará la calidad del agua de los arroyos y fuentes de deshielo que bajan de la cordillera.

Análisis de suelos y nieve: Se buscará trazar un mapa de distribución de los residuos para evaluar su impacto en la flora y fauna autóctona de alta montaña.

Con estos datos duros, las autoridades ambientales y los organismos provinciales de gestión de parques pretenden actualizar los protocolos de manejo de residuos y concientización para minimizar la huella ecológica en una de las reservas naturales más emblemáticas del país.