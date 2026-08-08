    • 8 de agosto de 2026 - 19:32

    El día que Jorge Messi firmó el inicio del mito: la historia detrás de la famosa servilleta

    Tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre y artífice silencioso de la carrera del astro argentino, cobra especial valor aquel legendario contrato sellado a las apuradas en Barcelona a finales del año 2000.

    La famosa servilleta que propició el primer contrato de Messi.

    La famosa servilleta que propició el primer contrato de Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo del deporte transita horas de profunda tristeza tras la noticia del fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido a los 68 años en Rosario. Pilar indispensable, mánager y guía indiscutido, su figura resulta inseparable de cada uno de los logros que encumbraron a su hijo Lionel en la cima del fútbol mundial.

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    Hoy, en medio del dolor por su partida, la memoria colectiva devuelve una de las postales más icónicas que construyeron esa historia en común: la famosa servilleta de papel en la que quedó sellada la llegada del entonces niño prodigio al FC Barcelona.

    El origen de todo: una servilleta y la convicción de un padre

    La anécdota, convertida hoy en una reliquia histórica valuada en casi un millón de dólares tras ser subastada recientemente, data del 14 de diciembre de 2000 en un restaurante del club de tenis Pompeia, en Montjuïc.

    Por entonces, la familia Messi atravesaba momentos de incertidumbre ante las dudas iniciales de algunos directivos del club catalán para concretar la incorporación definitiva del chico de 13 años. Ante la tensión y la falta de respuestas formales, Jorge Messi mantuvo firme su postura de apostar por el futuro deportivo de su hijo.

    Fue entonces cuando Carles Rexach, por entonces secretario técnico del Barça, decidió adelantarse a cualquier titubeo institucional. Ante la falta de papel convencional, tomó una servilleta de papel y escribió de su puño y letra el compromiso formal:

    “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”.

    El pacto, rubricado también por los intermediarios Josep Maria Minguella y Horacio Gaggiogli, cambió para siempre la historia del deporte moderno.

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