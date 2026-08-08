Lionel Messi viaja a Rosario para despedir a su padre y no jugará con Inter Miami

Lionel Messi viaja a Rosario este sábado luego de la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida durante la madrugada en la ciudad santafesina. El futbolista se encontraba en Estados Unidos, donde había retomado la actividad con Inter Miami tras el Mundial 2026, y regresará al país para reunirse con su familia. Distintos medios argentinos informaron sobre el traslado y la cobertura de Infobae señala que se espera su llegada desde Miami.

La noticia también provocó cambios inmediatos en la actividad de Leones FC , el club de la familia Messi presidido por Matías Messi, hermano de Lionel . La institución anunció la suspensión de todos sus compromisos deportivos del fin de semana, tanto en las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol como en el encuentro que debía disputar el próximo lunes ante Muñiz por la fecha 23 de la Primera C.

En su comunicado oficial, Leones FC explicó que la medida fue adoptada “ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías”. La suspensión alcanza a las categorías infantiles, juveniles y mayores, además del primer equipo, cuyo partido frente a Muñiz quedará pendiente de reprogramación.

Por su parte, el viaje de Lionel también modifica su agenda profesional. Inter Miami tiene previsto enfrentar este sábado a Monterrey de México por la Leagues Cup, aunque distintos medios ya informaron que el capitán argentino no estará disponible para ese compromiso mientras se espera una comunicación oficial del club estadounidense sobre su situación.

El viaje ocurre en plena actividad deportiva para el rosarino. Apenas el miércoles, Messi había sido la gran figura de Inter Miami en el triunfo por 4-2 ante Atlético de San Luis , por la primera jornada de la Leagues Cup: marcó dos goles y encabezó el ataque del conjunto de Florida en lo que había significado su regreso a la titularidad después del Mundial 2026.

Tres días después, cualquier planificación futbolística quedó inevitablemente relegada. Inter Miami tenía previsto volver a utilizar a su capitán este sábado frente a Monterrey en el Nu Stadium, con inicio a las 21 de Argentina, pero la muerte de Jorge modificó los planes y Messi decidió regresar a Rosario para estar junto a los suyos.

La situación también deja abierta una incógnita sobre cuánto tiempo permanecerá el futbolista en Argentina. Hasta ahora no existe una información oficial acerca de la duración de su estadía ni sobre la fecha en la que volverá a incorporarse al plantel estadounidense. El próximo compromiso de Inter Miami está programado para el miércoles 12 de agosto ante Club León, nuevamente por la Leagues Cup, por lo que su presencia en ese encuentro dependerá de los tiempos familiares y de la posterior decisión del futbolista y el club.

El reencuentro con su familia en Rosario

En Rosario se encuentran los vínculos más cercanos de Lionel. Allí atravesaron las últimas semanas Jorge, su esposa Celia Cuccittini y buena parte del entorno familiar, que había mantenido una estricta reserva alrededor de su estado de salud. Reuters informó que Jorge pasó sus últimos meses alternando entre la atención médica y su domicilio, acompañado por Celia y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol.

Lionel ya había viajado a Rosario después de finalizar su participación en el Mundial para estar cerca de su padre. Tras esos días junto a la familia, regresó a Estados Unidos y se reincorporó a Inter Miami, hasta que la noticia conocida este sábado volvió a alterar completamente sus planes. Reuters confirmó que el futbolista había pasado tiempo con Jorge después de la Copa del Mundo antes de retornar a la actividad con su equipo.

Durante las próximas horas su prioridad estará en Rosario, donde regresará para acompañar a su madre, sus hermanos y el círculo íntimo de los Messi mientras la familia despide a Jorge.

Por ahora, no trascendieron oficialmente detalles sobre la despedida familiar, el velatorio o el sepelio, por lo que conviene mantener bajo reserva cualquier versión sobre horarios o lugares hasta que exista una comunicación de la familia o una confirmación suficientemente sólida. La misma cautela alcanza al momento exacto de llegada de Lionel a Rosario: varios portales anticipan que será durante este sábado, pero todavía no hay un anuncio público del entorno del futbolista con precisiones sobre su traslado.