El gran gesto de Messi con España: donó 80.000 euros para reconstruir una zona arrasada por los incendios

El capitán argentino aportó el dinero para asistir a los municipios afectados de la Sierra Oeste de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, agradeció públicamente la ayuda y destacó el compromiso solidario del futbolista.

Lionel Messi realizó una importante donación para ayudar a los municipios madrileños afectados por el fuego.

Lionel Messi volvió a demostrar que su figura trasciende ampliamente una cancha de fútbol. El capitán de la Selección argentina donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las regiones más castigadas por los incendios forestales registrados en España.

El aporte fue confirmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradeció públicamente al rosarino y aseguró que los madrileños esperan recibirlo para reconocer su ayuda.

El dinero será incorporado al fondo habilitado para financiar las tareas de limpieza, recuperación ambiental y reconstrucción de infraestructura en las localidades afectadas. Según la información difundida, el fuego alcanzó cerca de 30.000 hectáreas y perjudicó a 17 municipios, además de obligar a evacuar a cientos de vecinos.

Messi volvió a estar presente cuando más lo necesitaban El gesto adquirió una relevancia especial por el momento que atraviesa la región. Aunque el incendio se encontraba estabilizado y había pasado una segunda noche sin reactivaciones, los equipos de emergencia continuaban trabajando sobre el perímetro y los puntos calientes para evitar nuevos focos.

También permanecían vigentes restricciones en sectores afectados, entre ellas la prohibición de regresar a siete urbanizaciones, el cierre de accesos al pantano de San Juan y a la Playa del Alberche, y la interrupción de una parte de la carretera M-957.