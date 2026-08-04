El gran gesto de Messi con España: donó 80.000 euros para reconstruir una zona arrasada por los incendios

Lionel Messi volvió a demostrar que su figura trasciende ampliamente una cancha de fútbol. El capitán de la Selección argentina donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las regiones más castigadas por los incendios forestales registrados en España.
El aporte fue confirmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradeció públicamente al rosarino y aseguró que los madrileños esperan recibirlo para reconocer su ayuda.
El dinero será incorporado al fondo habilitado para financiar las tareas de limpieza, recuperación ambiental y reconstrucción de infraestructura en las localidades afectadas. Según la información difundida, el fuego alcanzó cerca de 30.000 hectáreas y perjudicó a 17 municipios, además de obligar a evacuar a cientos de vecinos.
Messi volvió a estar presente cuando más lo necesitaban
El gesto adquirió una relevancia especial por el momento que atraviesa la región. Aunque el incendio se encontraba estabilizado y había pasado una segunda noche sin reactivaciones, los equipos de emergencia continuaban trabajando sobre el perímetro y los puntos calientes para evitar nuevos focos.
También permanecían vigentes restricciones en sectores afectados, entre ellas la prohibición de regresar a siete urbanizaciones, el cierre de accesos al pantano de San Juan y a la Playa del Alberche, y la interrupción de una parte de la carretera M-957.
La ayuda se suma a otras iniciativas solidarias impulsadas por Messi y su fundación en áreas vinculadas con la salud, la educación y la asistencia humanitaria. Durante los últimos años colaboró con hospitales de Argentina y España y participó en campañas destinadas a víctimas de desastres naturales.
Esta vez, lejos de los goles y los títulos que construyeron su leyenda deportiva, Messi volvió a destacarse por un gesto destinado a acompañar a cientos de familias que intentan reconstruir sus vidas después de una de las emergencias ambientales más importantes de la región.