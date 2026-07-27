¿FIFA podría ser demandada por la final del Mundial? El video de Messi que quedó bajo la lupa

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España continúa generando repercusiones una semana después del partido. Ahora, una versión difundida por Eduardo Feinmann abrió un nuevo interrogante: ¿podría la definición de la Copa del Mundo terminar en los tribunales con una demanda contra la FIFA?

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El periodista aseguró durante su programa en Radio Mitre que estudios jurídicos estadounidenses analizarían impulsar una presentación colectiva relacionada con lo ocurrido antes del encuentro decisivo. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó el inicio de una causa ni trascendieron documentos judiciales que acrediten una acción formal.

Feinmann señaló que la eventual presentación tendría como uno de sus puntos centrales determinar qué ocurrió con los futbolistas argentinos antes de salir al campo de juego para disputar la final frente a España.

Dentro de ese análisis cobraría relevancia el video de la última arenga de Lionel Messi, grabado durante el trayecto que realizó el plantel desde el vestuario hasta el túnel de salida.

De acuerdo con lo informado en Radio Mitre y reproducido por La 100, algunos estudios jurídicos evaluarían utilizar esas imágenes como parte del material de una eventual presentación. Por el momento, se trata únicamente de una posibilidad mencionada públicamente por el periodista.

Eduardo Feinmann advirtió en Radio Mitre que estudios jurídicos estadounidenses evaluarían una acción relacionada con la final del Mundial 2026. Video YouTube (Radio Mitre).

No se conocieron hasta ahora los nombres de los supuestos estudios involucrados, quiénes serían los demandantes, qué perjuicio concreto denunciarían ni ante qué tribunal buscarían avanzar. Tampoco hubo una comunicación oficial de la FIFA sobre una demanda vinculada con ese video.

Por eso, la posibilidad debe ser presentada con cautela: no existe todavía una demanda confirmada contra el organismo por la final, sino una versión sobre una iniciativa que estaría en etapa de evaluación.

El video de Messi que volvió a encender las especulaciones

Las imágenes que podrían ser observadas en una eventual presentación, muestra a los jugadores argentinos reunidos alrededor de Messi, mientras avanzaban desde el vestuario hacia la cancha.

En el registro se observa al capitán intentando levantar al grupo y pidiendo concentrarse exclusivamente en jugar. Las expresiones de algunos futbolistas y el tono de la charla provocaron numerosas interpretaciones en las redes sociales sobre el clima que atravesaba el equipo antes de la final.

#VIDEO completo de la arenga de Messi para caminar directo al túnel de salida. pic.twitter.com/TS8Q9qgbkk — (@Enriquetlsurtv) July 23, 2026

La última arenga de Lionel Messi antes de enfrentar a España volvió a quedar en el centro de la polémica. Video vía X, @Enriquetlsurtv.

La filmación, sin embargo, no demuestra por sí sola que se haya producido una irregularidad, una presión externa o una intervención de la FIFA. Las conclusiones que circularon durante los últimos días surgieron principalmente de interpretaciones sobre los gestos, las palabras y el estado anímico de los jugadores.

Qué tendría que ocurrir para que el caso avance

Para que el asunto abandone el terreno de las versiones debería existir una presentación concreta, con demandantes identificados, argumentos jurídicos, pruebas y una explicación precisa sobre el supuesto daño provocado.

Una eventual acción también tendría que aclarar por qué la FIFA sería responsable, cuál habría sido la conducta cuestionada y qué relación tendría con el desempeño de los futbolistas argentinos.

Nada de eso fue difundido hasta ahora. La información conocida se limita a la advertencia realizada por Feinmann acerca de estudios jurídicos que estarían analizando el caso y que considerarían relevante la grabación de Messi.

Mientras no aparezca documentación formal, el escenario permanece abierto, pero en el terreno de las posibilidades. El video volvió a alimentar las preguntas alrededor de la final, aunque todavía está lejos de convertirse, por sí mismo, en la prueba de una causa judicial.

Una final que continúa generando repercusiones

España derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en Estados Unidos y se quedó con el título mundial. Desde entonces, distintos fragmentos de la previa y del desarrollo del encuentro provocaron debates, cuestionamientos y teorías en las redes.

La advertencia de Feinmann sumó ahora un elemento nuevo, aunque todavía sin confirmaciones judiciales. La gran pregunta permanece sin respuesta: ¿habrá realmente una demanda contra la FIFA o la posibilidad quedará únicamente como otra derivación mediática de la final?