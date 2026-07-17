La FIFA confirmó cuánto durará el entretiempo en la final del Mundial entre Argentina y España

Luego de los rumores sobre la duración de los shows musicales, FIFA hizo oficial el tiempo del descanso de la final.

La FIFA confirmó cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se jugará el domingo próximo a las 16:00 en el estadio MetLife. Tras los rumores que acercaban a la casi media hora de shows musicales, la organización dio a conocer el tiempo exacto.

Serán 17 minutos de duración, entre armado y desarmado de la escenografía y los diversos shows musicales que tendrán lugar en Nueva York. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el descanso del partido se extenderá para sumar un espectáculo musical al estilo Super Bowl.

Quiénes actuarán en el show del entretiempo en la final del Mundial Mientras los equipos preparan la estrategia para una final histórica, los fanáticos ya comenzaron a imaginar cómo será el esperado espectáculo de medio tiempo, que estará curado por Chris Martin, líder de Coldplay.

Una de las grandes incógnitas es qué canción elegirá Shakira para abrir su presentación. Entre las opciones que aparecen como favoritas está “Waka Waka”, el himno que la cantante colombiana convirtió en una de las canciones más recordadas de los mundiales, seguida por otras posibilidades vinculadas a su carrera.