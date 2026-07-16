¿Habrá sanción? Argentina quedó bajo la lupa por exhibir una bandera de Malvinas

La clasificación de Argentina a la final del Mundial dejó una imagen que rápidamente se volvió viral, pero que también podría traer consecuencias disciplinarias. Durante los festejos posteriores al triunfo por 2-1 ante Inglaterra, varios futbolistas exhibieron en el campo de juego una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” .

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El episodio podría derivar en la apertura de un expediente contra la Asociación del Fútbol Argentino, debido a que la FIFA prohíbe durante sus competencias la difusión de mensajes políticos, ideológicos o religiosos.

De acuerdo con el Código Disciplinario, las consecuencias pueden ir desde una advertencia hasta una multa económica para la AFA o para los jugadores involucrados. Una sanción deportiva, como una suspensión, aparece por el momento como una posibilidad menos probable y suele quedar reservada para casos graves o reiterados.

La bandera fue desplegada frente a los hinchas argentinos durante las celebraciones en Atlanta. Entre los futbolistas que participaron de la escena estuvieron Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez.

La situación adquirió mayor repercusión porque, antes del encuentro, las autoridades habían prohibido el ingreso al estadio de banderas o elementos que hicieran referencia a las Islas Malvinas y al conflicto de 1982. Según lo informado, los controles impidieron el acceso de numerosos hinchas que llevaban insignias alusivas.

Los antecedentes que podrían influir

Durante el Mundial de Rusia 2018, los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri fueron multados con 10.000 francos suizos después de realizar un gesto asociado a Albania durante un partido frente a Serbia. Stephan Lichtsteiner recibió una sanción económica menor por sumarse a la celebración.

En el actual Mundial también ocurrió un episodio similar: el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, ingresó al campo de juego con una bandera palestina tras la clasificación de su selección. Hasta el momento, la FIFA no comunicó una sanción por ese caso.

La decisión podría llegar después de la final

Por ahora, la FIFA no anunció oficialmente una sanción contra Argentina. Además, se considera poco probable que el Comité Disciplinario adopte una resolución antes de la final del domingo frente a España.

En caso de avanzar con una investigación, la definición podría conocerse una vez concluido el Mundial. Mientras tanto, la AFA permanece expuesta principalmente a una posible multa económica por el mensaje mostrado durante los festejos.