Un diario inglés denunció "31 trucos sucios" de Argentina tras la eliminación y desató la polémica

Un medio británico publicó un extenso análisis en el que cuestionó distintas acciones de la Selección durante la semifinal del Mundial 2026.

La derrota de Inglaterra frente a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 sigue generando repercusiones en el Reino Unido. Esta vez fue un reconocido diario británico el que publicó un informe en el que enumeró lo que definió como "31 trucos sucios" utilizados por el equipo de Lionel Scaloni durante el encuentro disputado en Atlanta.

El artículo sostiene que varios futbolistas argentinos recurrieron a distintas maniobras para sacar ventaja durante el partido. Entre ellas, menciona demoras en la reanudación del juego, discusiones con el árbitro, interrupciones, protestas reiteradas y otras situaciones que, según la publicación, buscaron romper el ritmo del conjunto inglés.

El medio repasó una por una esas acciones y las presentó como parte de una estrategia para desestabilizar al rival. Incluso calificó algunas conductas como propias de un "manual del juego psicológico", aunque reconoció que muchas de ellas forman parte de situaciones habituales dentro de un partido de alta competencia.

La publicación apareció apenas horas después de la agónica remontada de la Albiceleste. Inglaterra ganaba el encuentro hasta los 85 minutos, pero los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta el resultado en un cierre electrizante que clasificó a Argentina a una nueva final mundialista.

Las críticas no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde muchos usuarios argentinos interpretaron el informe como una muestra del malestar que dejó la eliminación inglesa. Otros, en cambio, señalaron que varias de las jugadas cuestionadas son habituales en el fútbol internacional y no constituyen infracciones sancionables.