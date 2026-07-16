Colapinto celebró el pase de Argentina a la final con guiños a Maradona, Messi y una chicana a Speed

El piloto argentino de Alpine explotó de alegría en las redes sociales tras la remontada ante Inglaterra. Compartió imágenes históricas, elogió a la Selección y hasta se sumó a las bromas contra el streamer Speed.

Franco Colapinto vivió con la misma pasión que millones de argentinos la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026. Tras la victoria por 2-1 frente a Inglaterra, el piloto de Alpine utilizó sus redes sociales para expresar su euforia con una serie de publicaciones que rápidamente se volvieron virales.

Entre los posteos, Colapinto compartió una imagen del recordado gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986 y otra de Lionel Messi celebrando junto a Enzo Fernández, en una clara referencia al peso histórico de la victoria conseguida por el equipo de Lionel Scaloni.

Pero el piloto no se quedó solo con los homenajes. También aprovechó el momento para sumarse a las bromas que inundaron las redes sociales tras el partido y le dedicó una chicana al popular streamer estadounidense IShowSpeed, conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo.

Durante la semifinal, Speed había alentado públicamente a Inglaterra e incluso festejó el gol británico. Sin embargo, cuando Argentina dio vuelta el resultado sobre el final, el influencer terminó abandonando rápidamente el estadio y sus reacciones se hicieron virales, convirtiéndose en blanco de miles de memes. Colapinto se sumó a esa tendencia con una publicación cargada de humor.

Las publicaciones del piloto de Fórmula 1 tuvieron una amplia repercusión entre sus seguidores, que celebraron tanto el triunfo de la Albiceleste como la espontaneidad del joven argentino, uno de los deportistas nacionales con mayor crecimiento en popularidad durante los últimos años.