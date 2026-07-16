Festejos por la clasificación de Argentina: hubo 24 aprehendidos durante el operativo policial en el centro de San Juan

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 movilizó a miles de sanjuaninos durante la noche del miércoles. Según el balance de la Policía de San Juan, alrededor de 30 mil personas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y calles aledañas para celebrar el histórico triunfo ante Inglaterra, en un operativo de seguridad que contó con más de 200 efectivos de la Dirección de Operaciones D-3.

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El dispositivo comenzó desde las primeras horas de la tarde y se extendió hasta las 22, con cortes de tránsito, anillos de seguridad y presencia policial en los principales puntos de concentración para garantizar el normal desarrollo de los festejos.

Si bien el clima fue mayoritariamente festivo, con familias, grupos de amigos e hinchas cantando, saltando y agitando banderas argentinas, en un sector del microcentro se registraron disturbios protagonizados por una minoría.

De acuerdo con testigos, algunas personas alteraron el orden público e incluso arrojaron objetos contundentes, entre ellos botellas de vidrio, lo que obligó a la intervención de los efectivos policiales.

En videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales se observa cómo los uniformados reducen y aprehenden a varios sujetos en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, mientras a pocos metros el resto de los simpatizantes continuaba con los festejos sin prestar atención a los incidentes.

Caputa video Facu Clavero.

El balance del operativo

Desde la Policía informaron que el operativo concluyó con 24 personas aprehendidas. De ese total, 20 fueron demoradas por distintas contravenciones, principalmente por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y por protagonizar disturbios durante la celebración.

Además, dos personas fueron detenidas en flagrancia luego de sustraer mercadería sin abonarla de un supermercado ubicado en la zona céntrica. En materia de seguridad vial, otros dos conductores fueron aprehendidos por manejar en estado de ebriedad, por lo que en ambos casos se procedió al secuestro de los vehículos.

Desde la Dirección de Operaciones D-3 destacaron que, más allá de estos episodios puntuales, el operativo se desarrolló con normalidad en líneas generales y permitió resguardar la seguridad de las aproximadamente 30 mil personas que se acercaron al centro sanjuanino para celebrar la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.