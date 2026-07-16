El pase de Argentina a la final del Mundial arrasó con el rating y marcó un récord de audiencia

La histórica remontada frente a Inglaterra paralizó al país y se convirtió en el programa más visto del año. La transmisión del partido alcanzó cifras extraordinarias entre la televisión abierta y el cable.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo hizo vibrar a los hinchas dentro y fuera del país, sino que también batió récords de audiencia. El agónico triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra concentró a millones de personas frente a la pantalla y se convirtió en el evento televisivo más visto del año.

La transmisión fue emitida en simultáneo por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, lo que impulsó números excepcionales tanto en la televisión abierta como en el cable. En Telefe, la semifinal alcanzó un promedio cercano a los 40 puntos de rating, mientras que, sumadas las distintas señales que ofrecieron el encuentro, la audiencia superó ampliamente los 60 puntos, cifras que reflejan el enorme interés que despertó el partido.

El encuentro, disputado en Atlanta, mantuvo en vilo a los espectadores hasta el final. Inglaterra abrió el marcador, pero la reacción de la Albiceleste en los últimos minutos, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, desató la euforia de millones de argentinos.

Como suele ocurrir con los partidos decisivos del seleccionado nacional, el resto de la programación quedó muy relegado. Los ciclos que se emitieron antes y después del encuentro también se beneficiaron del arrastre de audiencia generado por la expectativa y los festejos posteriores.