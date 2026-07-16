Bangladesh volvió a vestirse de celeste y blanco para celebrar el pase de Argentina a la final

Con banderas argentinas, camisetas de la Selección y fuegos artificiales, el país asiático volvió a demostrar la pasión que siente por la Albiceleste.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató una fiesta en todo el país. A más de 17.000 kilómetros de distancia, Bangladesh volvió a convertirse en escenario de una celebración multitudinaria tras la agónica victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron a miles de personas copando calles y avenidas con camisetas argentinas, banderas celestes y blancas, bengalas y fuegos artificiales. La euforia se extendió por distintas ciudades, donde los hinchas cantaron y festejaron como si el triunfo hubiera ocurrido en su propio país.

MIRÁ CÓMO SE FESTEJA EN BANGLADESH.



EMOCIONANTE. https://t.co/I7DEjNIE4B — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026 La pasión de Bangladesh por la Selección Argentina no es nueva. Se hizo conocida mundialmente durante el Mundial de Qatar 2022 y desde entonces se fortaleció aún más. Lionel Messi y Diego Maradona son dos de los grandes ídolos del público bangladesí, que sigue cada presentación de la Albiceleste con un entusiasmo pocas veces visto fuera del país.

En esta oportunidad, el rival también tuvo un significado especial. El triunfo frente a Inglaterra fue vivido con una carga simbólica por muchos aficionados de Bangladesh, quienes mantienen un vínculo histórico con la Argentina a través de la admiración futbolística y de antiguas referencias al pasado colonial británico.

LOCURAhoy en Bangladeshcon la remontada de la Scaloneta !!!! TODOS JUNTOS !!!!



Video: IG / films_by_min_haj pic.twitter.com/BBoDCHO8Db — KING MESSI 10 (@messi10_rey) July 16, 2026 Los videos de los festejos se viralizaron rápidamente y volvieron a sorprender a los argentinos. Caravanas, música, banderas gigantes y una multitud desbordando las calles reflejaron que el amor por la Selección trasciende fronteras y convierte a Bangladesh en uno de los países extranjeros donde más se vive cada éxito del equipo de Lionel Scaloni.