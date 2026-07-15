    • 15 de julio de 2026 - 09:34

    El FMI alertó que el mercado petrolero quedó sin margen de maniobra tras la crisis en Medio Oriente

    El organismo advirtió que las reservas estratégicas de crudo utilizadas para amortiguar el impacto del conflicto en Medio Oriente están prácticamente agotadas.

    El tráfico de buques cisterna por el Estrecho de Ormuz se interrumpió con el estallido del conflicto en Medio Oriente

    El tráfico de buques cisterna por el Estrecho de Ormuz se interrumpió con el estallido del conflicto en Medio Oriente

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una fuerte advertencia sobre el mercado mundial del petróleo al señalar que los mecanismos utilizados para contener el impacto de la guerra en Medio Oriente se encuentran prácticamente agotados. Según el organismo, el uso intensivo de reservas estratégicas evitó una crisis energética de mayor magnitud, pero dejó al sistema con escaso margen de respuesta ante nuevos sobresaltos.

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    El informe sostiene que entre marzo y mayo dejaron de llegar al mercado más de 1.100 millones de barriles de petróleo como consecuencia de las interrupciones provocadas por el conflicto y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de crudo a nivel mundial.

    Para el FMI, la liberación de reservas estratégicas, el desvío de embarques hacia rutas alternativas y una menor demanda en algunos mercados permitieron evitar una crisis de abastecimiento. Sin embargo, esos recursos extraordinarios ya fueron utilizados en gran medida, lo que aumenta la vulnerabilidad del mercado frente a un eventual recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.

    El organismo también advirtió que un nuevo shock en la oferta de petróleo podría traducirse en un incremento de los precios de la energía, con impacto directo sobre la inflación y el crecimiento económico global. Ese escenario complicaría el proceso de desaceleración inflacionaria que atraviesan numerosas economías y dificultaría las políticas de los bancos centrales.

    Aunque el mercado logró evitar una crisis energética de gran escala durante los últimos meses, el FMI considera que la capacidad de respuesta es ahora mucho más limitada. Por eso, remarcó que la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante para la estabilidad del mercado petrolero en los próximos meses.

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