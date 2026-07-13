Estados Unidos lanzó una nueva ola de bombardeos contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Estados Unidos intensificó este lunes su ofensiva militar sobre Irán al lanzar una nueva serie de bombardeos contra objetivos estratégicos , en un escenario de creciente tensión que amenaza con profundizar el conflicto en Medio Oriente. Se trata de la tercera noche consecutiva de ataques ordenados por la administración de Donald Trump .

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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la operación comenzó a las 16:45 (hora del este de EE.UU.) por orden directa del presidente y aseguró que los ataques buscan debilitar la capacidad militar iraní para atacar a civiles y afectar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

La nueva ofensiva ocurrió pocas horas después de que Trump anticipara públicamente que se producirían nuevos bombardeos y anunciara un mensaje a la nación para esta noche, en el que se espera que brinde detalles sobre la evolución del conflicto.

La escalada militar llega luego de varios días de ataques cruzados entre Washington y Teherán, que terminaron por hacer colapsar la frágil tregua que permanecía vigente desde el 17 de junio. En ese contexto, ambos países volvieron a intercambiar acciones militares y el riesgo de una expansión regional del conflicto aumentó considerablemente.

Según informó el ejército estadounidense, los recientes bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de defensa aérea, infraestructura militar, capacidades de misiles y drones, además de instalaciones navales iraníes.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la disputa

Horas antes de los ataques, Trump anunció una decisión que generó fuerte repercusión internacional: Estados Unidos asumirá el papel de "guardián" del estrecho de Ormuz y aplicará un cobro equivalente al 20% del valor de la carga transportada por los buques que atraviesen ese paso marítimo.

El mandatario sostuvo que la medida permitirá financiar las operaciones de seguridad en una de las rutas comerciales más sensibles del planeta y aseguró que el paso permanecerá abierto "con o sin Irán".

Además, Washington confirmó que desde este martes volverá a implementar un bloqueo marítimo sobre los puertos iraníes, restringiendo el ingreso y la salida de embarcaciones vinculadas al país persa.

Crece la preocupación internacional

El estrecho de Ormuz constituye uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. Cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente sobre los mercados energéticos internacionales.

La nueva ofensiva estadounidense y las medidas anunciadas por Trump incrementaron la incertidumbre global y alimentaron el temor a una escalada mayor en Medio Oriente, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de uno de los conflictos más delicados del escenario geopolítico actual.