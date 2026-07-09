Las víctimas, de entre 18 meses y 18 años, fueron encontradas durante un operativo policial. Cuatro integrantes de la misma familia fueron acusados de abuso y negligencia infantil.

La casa del horror en Ohio: rescataron a 16 chicos que vivían hacinados entre basura y desechos humanos

Un operativo policial realizado en el estado de Ohio, Estados Unidos, dejó al descubierto un estremecedor caso de maltrato infantil. Las autoridades rescataron a 16 menores que vivían en condiciones extremas de abandono dentro de una vivienda del condado de Vinton y detuvieron a cuatro familiares, quienes ahora enfrentan graves cargos por abuso y negligencia.

Los niños, cuyas edades van desde los 18 meses hasta los 18 años, fueron hallados en un ambiente insalubre, rodeados de basura y desechos humanos. Según la investigación, la mayoría permanecía confinada en una habitación de apenas 3,7 por 3,7 metros desde hacía varios años.

El hallazgo ocurrió mientras los agentes ejecutaban una orden judicial vinculada a otra investigación. Los efectivos aseguraron que desconocían que en la vivienda hubiera 16 menores. Siete de ellos debieron ser hospitalizados y uno permanecía en estado crítico tras el rescate.

Los detenidos son los padres y los abuelos de los chicos, quienes fueron imputados por 16 cargos de poner en peligro a menores con lesiones físicas graves. Durante la audiencia inicial se declararon inocentes y la Justicia fijó una fianza de 300.000 dólares para cada uno.

LA MAISON DE L'HORREUR.

Dans le comté de Vinton (Ohio), 16 enfants (18 mois à 18 ans) de la même famille ont été séquestrés pendant environ 4 ans dans une seule pièce de 3,6 m × 3,6 m, au milieu de leurs excréments, des ordures et dans des conditions insalubres extrêmes.

Ce sont… pic.twitter.com/Sya6Jfjzsc — Émile Bayard (@EmileBayard) July 3, 2026 La investigación también reveló que ninguno de los menores asistía a la escuela y que varios presentaban importantes retrasos en su desarrollo. Algunos no podían hablar y una joven de 18 años con discapacidad del desarrollo ni siquiera sabía escribir su nombre. Los investigadores creen que la familia evitó durante años todo contacto con organismos estatales para impedir que la situación fuera detectada.