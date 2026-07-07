    • 7 de julio de 2026 - 08:59

    Dos bombas explotaron cerca del hotel donde se alojaba Macron durante su visita a Siria: hay 18 heridos

    Las detonaciones ocurrieron en el centro de Damasco mientras el presidente francés se encontraba reunido con su par sirio. Las autoridades confirmaron que el mandatario no corrió peligro y mantuvo su agenda oficial.

    Explosión en Siria.

    Explosión en Siria.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de tensión se vivieron este martes en la capital de Siria, cuando dos artefactos explosivos detonaron en las inmediaciones del hotel donde se alojaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de una visita oficial a Damasco. El ataque dejó al menos 18 personas heridas, aunque el mandatario francés resultó ileso.

    Leé además

    Cuba afronta un nuevo apagón total

    Cuba sufrió el tercer apagón masivo en lo que va de 2026
    Egipto. Descubrieron 18 nuevas tumbas con lenguas de oro y un sarcófago.

    Egipto: descubrieron 18 nuevas tumbas con lenguas de oro y un sarcófago

    Las explosiones ocurrieron mientras Macron ya se había trasladado al Palacio Presidencial para mantener una reunión con el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa. Según informó el Ministerio del Interior de Siria, los explosivos estallaron fuera del perímetro de seguridad dispuesto para la visita oficial, por lo que nunca representaron una amenaza directa para el jefe de Estado francés.

    De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los artefactos había sido ocultado en un cesto de basura y el otro en un vehículo estacionado. Incluso, una segunda detonación se produjo cuando los equipos de emergencia ya trabajaban en la zona, lo que complicó las tareas de asistencia. Entre los heridos hay cuatro policías. Hasta el momento, ningún grupo se adjudicó el atentado.

    Pese al ataque, Macron continuó con todas las actividades previstas. Durante su visita reiteró el respaldo de Francia al proceso de transición política que atraviesa Siria y expresó su apoyo a la estabilidad y reconstrucción del país. Se trata de la primera visita de un jefe de Estado de una potencia occidental a Siria desde la caída del régimen de Bashar al Assad en 2024.

    El atentado volvió a poner de manifiesto la delicada situación de seguridad que persiste en Siria, donde en los últimos días ya se habían registrado otros ataques con explosivos en la capital. Las autoridades sirias iniciaron una investigación para determinar quiénes fueron los responsables del hecho.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Donald Trump consideró que el conflicto entre Rusia y Ucrania está cerca de terminar.

    Donald Trump anunció el inminente final del conflicto entre Rusia y Ucrania

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Los bomberos combaten las llamas del incendio forestal de Vouzela en Cercosa, una parroquia del municipio de Mortagua, Portugal.

    La ola de calor provocó incendios forestales en Francia, España y Portugal

    Una bandera de Venezuela ondea mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira.

    Crece el saldo de víctimas por los terremotos en Venezuela: el gobierno reportó 3.342 muertos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Israel lanzó ataques aéreos contra sur de Líbano.

    Israel lanzó ataques aéreos contra sur de Líbano y un dron sobrevoló suburbios de Beirut