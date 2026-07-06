Cuba sufrió el tercer apagón masivo en lo que va de 2026

Un nuevo apagón total, el tercero en los últimos seis meses, afecta este lunes a Cuba, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos . Lo informó la compañía estatal de electricidad

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que “se investigan las causas” de la “desconexión total” del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.

El envejecimiento del sistema eléctrico, unido al bloqueo petrolero que Estados Unidos impone a la isla desde enero , provoca apagones diarios de 24 horas en la capital del país. En el interior de la isla pueden superar las 70 horas.

Cuba, sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante, sufre de frecuentes apagones parciales. El de este lunes es el tercer corte general en los últimos seis meses, pero el octavo desde finales de 2024.

Desde enero, Washington solo permitió que un petrolero ruso atraque en la isla, con 100.000 toneladas de combustible .

La producción de electricidad del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

Para reducir su dependencia del petróleo y superar la crisis energética, el gobierno cubano ha invertido fuertemente en energía solar, con la ayuda de China, entre otros.

Entre 2025 y principios de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en Cuba, que generan más de 1.000 MW, lo que representa el 10% de la producción total de electricidad del país.

A finales de 2024, esta cifra se situaba en el 3%. Las autoridades esperan alcanzar el 15% para finales de 2026.