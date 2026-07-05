    • 5 de julio de 2026 - 17:58

    Israel lanzó ataques aéreos contra sur de Líbano y un dron sobrevoló suburbios de Beirut

    La artillería israelí también bombardeó las cercanías de la ciudad de Qantara.

    Israel lanzó ataques aéreos contra sur de Líbano.

    Israel lanzó ataques aéreos contra sur de Líbano.

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    Aviones de combate israelíes atacaron este domingo las afueras de la ciudad de Nabatieh al-Fawqa, en el sur de Líbano, mientras que fuerzas israelíes llevaron a cabo explosiones de demolición y bombardeos de artillería en varias zonas fronterizas, informó la estatal Agencia Nacional de Noticias (NNA, siglas en inglés) libanesa.

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    De acuerdo con la NNA, las fuerzas de Israel llevaron a cabo explosiones controladas en la localidad de Al-Tiri, así como amplias explosiones de demolición en los poblados de Beit Yahoun y Kounine, todos en el distrito de Bint Jbeil.

    La artillería israelí también bombardeó las cercanías de la ciudad de Qantara. La NNA también informó que un dron israelí arrojó una granada aturdidora en el poblado de Al-Mansouri, en el distrito de Tiro. No se reportaron víctimas de inmediato.

    Drones israelíes también fueron vistos cuando sobrevolaban aldeas y ciudades cerca de Tiro, así como a baja altitud sobre la ciudad de Baalbek y las aldeas vecinas del oriente de Líbano, de acuerdo con NNA. Se reportó que otro dron sobrevoló Beirut y los suburbios sureños.

    No se tiene disponible más información inmediata sobre la magnitud de los daños. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública de Líbano dio a conocer que la cifra acumulada de víctimas por los ataques israelíes desde el 2 de marzo ha alcanzado los 4.304 muertos y 12.203 heridos.

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