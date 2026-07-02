    • 2 de julio de 2026 - 12:18

    Milagro en Venezuela: rescataron con vida a un hombre que pasó ocho días bajo los escombros

    Hernán Gil, un vigilante de 43 años, sobrevivió atrapado tras el devastador terremoto que sacudió al país.

    Hernán Gil, rescatado tras 8 días de los terremotos en Venezuela.

    Hernán Gil, rescatado tras 8 días de los terremotos en Venezuela.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de ocho días de angustia y un operativo que movilizó a rescatistas de varios países, Hernán Gil fue rescatado con vida de entre los escombros de un edificio derrumbado en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que golpeó al país la semana pasada.

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    Gil, de 43 años y vigilante de seguridad, quedó sepultado en la garita donde trabajaba cuando colapsó el centro comercial Galerías Playa Grande, en la localidad de Catia La Mar. La estructura de hormigón donde se encontraba creó una pequeña cámara de aire que resultó clave para que pudiera mantenerse con vida durante más de 170 horas.

    El rescate demandó casi 72 horas de trabajo ininterrumpido y contó con la participación de más de un centenar de especialistas de diez países. Debido al riesgo de nuevos derrumbes, los equipos avanzaron de manera manual, apuntalaron la estructura con vigas de madera y utilizaron cámaras y sondas para mantener contacto permanente con el sobreviviente, a quien también le suministraron agua y alimentos.

    Finalmente, este jueves lograron extraerlo con vida y fue trasladado a un hospital de Caracas para recibir atención médica. Las imágenes del rescate recorrieron el mundo y fueron celebradas como un verdadero milagro, ya que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente después de las primeras 72 horas tras un terremoto.

    El salvamento de Hernán Gil se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de una de las peores tragedias que vivió Venezuela en los últimos años. El balance oficial del desastre supera los 2.200 fallecidos y los 11.000 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas devastadas.

    El video antes del rescate

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