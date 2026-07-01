    • 1 de julio de 2026 - 10:51

    La NASA reveló cómo los terremotos en Venezuela desplazaron hasta 40 centímetros la superficie terrestre

    Imágenes satelitales permitieron detectar deformaciones del terreno tras los potentes terremotos que sacudieron el norte del país. La información será clave para evaluar riesgos y colaborar en la reconstrucción.

    La NASA reveló cómo los terremotos en Venezuela desplazaron hasta 40 centímetros la superficie terrestre

    La NASA reveló cómo los terremotos en Venezuela desplazaron hasta 40 centímetros la superficie terrestre

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La magnitud de los terremotos que afectaron a Venezuela quedó reflejada desde el espacio. Científicos de la NASA difundieron imágenes satelitales que muestran cómo los movimientos sísmicos provocaron desplazamientos de hasta 40 centímetros en distintos sectores de la superficie terrestre.

    Leé además

    Registro de víctimas fatales y heridos en Venezuela.

    Ya son 1.943 los muertos por los terremotos en Venezuela y la ONU enviará 10.000 bolsas mortuorias

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Rusia acusa a Ucrania de colaborar con carteles mexicanos

    Rusia acusa a Ucrania de colaborar con carteles mexicanos

    El estudio fue realizado por especialistas del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA a partir de datos obtenidos por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA). Mediante la técnica de interferometría de radar (InSAR), los investigadores compararon imágenes captadas antes y después de los terremotos para medir con precisión los cambios registrados en el terreno.

    Los mapas elaborados muestran que algunas zonas se desplazaron hacia el satélite y otras se alejaron, lo que permitió reconstruir la deformación generada por el movimiento de las placas tectónicas. Estos datos ofrecen una visión detallada del impacto geológico provocado por los sismos.

    Los especialistas explicaron que la información obtenida será fundamental para comprender el comportamiento de las fallas geológicas activadas durante el evento, evaluar el riesgo de nuevas réplicas y asistir a las autoridades en las tareas de reconstrucción y planificación de la respuesta ante la emergencia.

    Además del análisis de la deformación del suelo, la NASA realizó una evaluación preliminar de los daños mediante imágenes satelitales, que estiman que cerca de 59.000 edificios podrían haber sufrido daños o haber quedado destruidos en las zonas más afectadas por los terremotos. Los organismos internacionales aclararon que se trata de una estimación inicial que deberá confirmarse con inspecciones en el terreno.

    Las imágenes satelitales se convirtieron en una herramienta clave para orientar las tareas de rescate y asistencia humanitaria, especialmente en áreas de difícil acceso donde la infraestructura quedó seriamente comprometida por el desastre.

    Terremotos en Venezuela.

    Terremotos en Venezuela.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú.

    Keiko Fujimori ganó y será la nueva presidenta de Perú: el escrutinio final confirmó una ajustada victoria

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Dos personas esperan junto a los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Foto: EFE)

    Venezuela elevó a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos: ya hay más de 5.000 heridos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela. Foto: REUTERS

    Bart, el perro rescatista argentino que ayudó a salvar a dos niños entre los escombros en Venezuela

    Por Redacción Diario de Cuyo
    terremotos en venezuela: otra fuerte replica sacudio a caracas este lunes y reavivo el temor

    Terremotos en Venezuela: otra fuerte réplica sacudió a Caracas este lunes y reavivó el temor

    Por Redacción Diario de Cuyo