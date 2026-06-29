Venezuela elevó a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos: ya hay más de 5.000 heridos

Las autoridades actualizaron el balance de víctimas a cinco días del doble sismo que sacudió el norte del país.

Dos personas esperan junto a los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Foto: EFE)

El Gobierno de Venezuela informó este lunes un nuevo balance de los devastadores terremotos que afectaron al norte del país y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 1.719 personas, mientras que los heridos ya superan los 5.000. Además, más de 15.000 habitantes perdieron sus viviendas como consecuencia del desastre.

Las autoridades señalaron que las tareas de búsqueda y rescate continúan sin pausa en las zonas más afectadas, donde trabajan brigadas nacionales e internacionales con la esperanza de encontrar más sobrevivientes. Sin embargo, las labores se ven dificultadas por la inestabilidad de las estructuras colapsadas y las réplicas sísmicas que siguen registrándose en la región.

En paralelo, un nuevo temblor de magnitud 4,6 volvió a sacudir este lunes el norte de Venezuela, aunque no se reportaron daños adicionales. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica mientras avanzan las tareas de asistencia a los damnificados.

Según el último informe oficial, miles de personas permanecen alojadas en refugios temporales. En el estado de La Guaira, uno de los más castigados por la tragedia, comenzó la recuperación parcial de los servicios básicos, con avances en el suministro de electricidad, agua potable y la rehabilitación de las principales vías de comunicación.