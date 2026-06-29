Terremotos en Venezuela: otra fuerte réplica sacudió a Caracas este lunes y reavivó el temor

La emergencia en Venezuela continúa lejos de terminar. A cinco días de los terremotos que dejaron el país devastado y mientras rescatistas y organismos de socorro mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, una nueva réplica sísmica volvió a sacudir este lunes a Caracas y reavivó el temor de la población.

Terremoto en Venezuela: confirmaron que hay 6 argentinos muertos y 7 con búsqueda de paradero

A cinco días de los terremotos en Venezuela, la cifra de muertes asciende a 1.450 y hay más de 3 mil heridos

El movimiento telúrico se produjo pocos minutos después de las 7 de la mañana (hora local) cuando ya habían transcurrido cinco días desde el doble terremoto que devastó varias regiones del país. Según los primeros reportes, la réplica tuvo una magnitud cercana a 5.

Aunque en esta oportunidad no se informaron daños materiales de consideración ni nuevas víctimas, el episodio volvió a generar preocupación entre los habitantes de la capital venezolana, que desde el inicio de la emergencia conviven con constantes movimientos sísmicos.

La incertidumbre sigue siendo una constante, ya que los especialistas advierten que este tipo de fenómenos pueden continuar registrándose durante varios días, mientras la actividad tectónica se estabiliza.

En medio del complejo panorama, las autoridades remarcaron que las próximas horas serán determinantes para intentar encontrar personas con vida entre los escombros. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insistió en que los operativos de rescate no se detendrán pese al paso del tiempo y destacó la labor que desarrollan los equipos de emergencia.

"Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas", afirmó el funcionario al referirse al operativo desplegado en las distintas regiones afectadas.

El corresponsal de C5N en Venezuela, Adrián Salonia, recogió además el testimonio de trabajadores que experimentaron la nueva réplica en Caracas. Uno de ellos describió el momento de tensión que vivieron mientras aguardaban el inicio de su jornada laboral.

Siguen sumando muertes

El balance oficial de la tragedia continúa en aumento. Hasta el momento, las autoridades reportaron 1.450 personas fallecidas y más de 3.150 heridas, mientras cientos de rescatistas siguen trabajando contrarreloj en las zonas más afectadas con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Las tareas de búsqueda se concentran principalmente en los sectores que sufrieron los mayores derrumbes, donde maquinaria pesada y equipos especializados remueven escombros bajo condiciones extremadamente complejas. La nueva réplica obligó incluso a interrumpir momentáneamente algunas de esas labores, aunque los operativos se reanudaron minutos después.

Con miles de personas desplazadas y comunidades enteras afectadas, Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente, mientras el temor por nuevas réplicas mantiene en vilo a la población y a los equipos que continúan con las tareas de rescate.