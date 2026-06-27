Venezuela enfrenta su cuarto día de emergencia tras los terremotos que dejaron casi 1000 muertos

Venezuela enfrenta su cuarto día de emergencia tras los terremotos del miércoles por la tarde , con la asistencia de brigadas de rescate provenientes de nueve países, incluidos Estados Unidos y España, que participan en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas. El balance oficial se mantiene en 920 muertos y 3.360 heridos.

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 920, hay 3360 heridos y más de 50 mil desaparecidos

Mientras avanzaban las tareas de rescate internacional, miles de civiles se movilizaron con ayuda humanitaria hacia el estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos. La afluencia masiva de vehículos provocó el colapso del tránsito en las principales rutas de acceso al estado y, por este motivo, el Gobierno dispuso la restricción del ingreso a civiles partir de las 20:00 horas locales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la militarización del estado para facilitar las operaciones de rescate y asistencia en la zona de desastre. La mandataria comunicó que sostuvo conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump; y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo de su país tras los dos terremotos que afectaron el territorio venezolano. “Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, detalló.

La presidenta encargada informó este sábado que equipos de rescate de Argentina, El Salvador, México, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos y Estados Unidos arribaron en las últimas horas al país para sumarse a las labores de búsqueda y asistencia . Agregó que se espera el arribo de brigadas de Alemania e Italia para reforzar las operaciones de salvamento en las zonas más afectadas.

El grupo de 26 integrantes del Ejército arribó a Caracas para sumarse a la búsqueda de desaparecidos por los terremotos que azotaron al país. Están respaldados por canes adiestrados, personal sanitario y una ambulancia de emergencia

El Ministerio de Defensa de Argentina anunció que la ayuda del país ya está en Venezuela. “A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos”, indicó la cartera en X.

Y siguió: “La misión, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, dando inicio al despliegue de las capacidades argentinas en el terreno".

“La zona de responsabilidad asignada al contingente argentino será la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde nuestros efectivos, junto a los binomios de perros de guerra y sus guías, comenzarán a trabajar para asistir a la población y colaborar en la búsqueda de sobrevivientes", completó.