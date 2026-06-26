Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ya asciende a 920, hay 3360 heridos y más de 50 mil desaparecidos

La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela ascendió a 920 y la de heridos a 3.360, según el último informe oficial difundido por el Gobierno caribeño. Además, según cifras oficiales de la ONU, más de 50.000 personas permanecen desaparecidas.

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"Al parte del día de hoy debemos anunciar con dolor que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio y hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación y que hasta el momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas", informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en conferencia de prensa.

Hay " pocas probabilidades de encontrar a personas con vida " en un complejo de edificios fuertemente dañados en La Guaira, la zona más golpeada por los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, dijo a AFP el jefe del contingente de rescatistas chilenos, Nadiomar Polanco.

"El colapso es total": rescatistas chilenos trabajan en La Guaira

"Desafortunadamente, el colapso es total y hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida", indicó Polanco frente a unos cinco edificios afectados en La Guaira.

El experto señaló que sus esfuerzos se concentran en " recuperar personas ya fallecidas" y que su contingente es el primero en llegar al sitio.

El detalle de la ayuda internacional que recibió Venezuela

''Venezuela ha recibido 861 rescatistas especializados de México (272), EE.UU. (328), El Salvador (115), Suiza (90), Colombia (63), España (40), Ecuador (53), Chile (34), República Dominicana (11), Panamá (13) y un equipo especial de Naciones Unidas'', precisó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en conferencia de prensa.

“Esto ha sido un verdadero desastre”

La cantante Cecilia Todd describió la situación que se vive en Venezuela luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país en las últimas horas.

En diálogo con Víctor Hugo morales en La Mañana, la artista señaló que están “totalmente impactados” y que a medida que van pasando las horas se van “enterando de más cosas, de más gente que ha partido, de más edificios que se han caído”. “Esto ha sido un verdadero desastre”, resumió.