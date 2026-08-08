    • 8 de agosto de 2026 - 19:49

    Tragedia en Brasil: cuatro personas murieron al caer un helicóptero en Río de Janeiro

    Tragedia en Brasil cuatro personas murieron al caer un helicóptero en Río de Janeiro; el piloto y tres turistas fallecieron en el acto.

    La aeronave, un Robinson R 44.

    La aeronave, un Robinson R 44.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico accidente aéreo sacudió este sábado a Brasil luego de que un helicóptero se precipitara a tierra en una zona de manglares ubicada en la región metropolitana de Río de Janeiro. Como consecuencia del impacto, las cuatro personas que viajaban a bordo fallecieron.

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    El siniestro ocurrió en una zona de difícil acceso en el municipio de São Gonçalo, frente a la Bahía de Guanabara. Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Militar se desplazaron rápidamente hasta el lugar tras las alertas emitidas por vecinos de la zona que presenciaron la caída de la aeronave.

    Operativo de rescate e investigación en curso

    Lamentablemente, al llegar los servicios de emergencia al lugar del impacto, constataron que ninguno de los ocupantes sobrevivió. La aeronave quedó severamente dañada tras estrellarse contra el terreno fangoso.

    Por el momento, las autoridades forenses trabajan en la identificación oficial de los cuerpos rescatados de entre los restos del fuselaje. Personal especializado del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña asumió la investigación para determinar las causas exactas del desplome.

    Entre las hipótesis iniciales que manejan los peritos se evalúan factores vinculados a las condiciones climáticas imperantes en la región durante la jornada, así como posibles fallas mecánicas repentinas que habrían impedido al piloto maniobrar de emergencia.

    El accidente genera conmoción en el vecino país y reabre la preocupación en torno a la seguridad de los vuelos en aeronaves de ala rotativa, muy utilizadas para traslados particulares y turísticos en el estado carioca.

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