En medio de la tensión con Lula, Milei autorizó el ingreso de la Marina de Brasil para un ejercicio militar

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. El operativo conjunto entre ambas fuerzas navales se desarrollará del 10 al 24 de agosto en Puerto Belgrano, Mar del Plata y aguas argentinas.

Pese al momento de tensión diplomática entre la Argentina y Brasil, el presidente Javier Milei autorizó el ingreso de personal y medios de la Marina brasileña para participar del ejercicio militar conjunto "Fraterno XXXIX", que se realizará entre el 10 y el 24 de agosto en bases navales argentinas y aguas jurisdiccionales del país.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 717/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el resto del gabinete nacional. Según detalla el decreto, el operativo "Fraterno" se lleva a cabo de manera anual desde 1978 y tiene como objetivo fortalecer el entrenamiento conjunto entre la Armada Argentina y la Marina de Brasil.

El Gobierno explicó que estas maniobras buscan mejorar la interoperabilidad en operaciones navales, aeronavales y anfibias, además de unificar procedimientos de planificación y conducción entre ambas fuerzas.

El texto también sostiene que la participación argentina reafirma el compromiso del país con la seguridad internacional y la estabilidad regional, al tiempo que fortalece la presencia de la Armada en el Atlántico Sur y el entrenamiento en operaciones de guerra antisubmarina. Asimismo, advierte que una eventual suspensión del ejercicio afectaría el nivel de adiestramiento en operaciones combinadas de alta complejidad.

La autorización se conoce mientras atraviesan un momento de fuerte tensión las relaciones entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. En las últimas semanas, Brasil retiró a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y solicitó el regreso del representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, luego de una serie de cruces públicos entre ambos mandatarios.