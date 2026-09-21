Kicillof habló de su proyecto para el 2027: "Estamos trabajando para ganarle a Milei"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , profundizó este lunes sus definiciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y afirmó que el espacio que impulsa trabaja para enfrentar electoralmente al presidente Javier Milei .

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“Estamos trabajando para ganarle a Milei, pero estamos trabajando también para tener una propuesta para todos los sectores, mucho más amplia”, sostuvo Kicillof durante una entrevista radial, luego del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizado el sábado en Avellaneda.

El mandatario bonaerense planteó así la necesidad de construir una alternativa que trascienda al peronismo y pueda incorporar a distintos sectores políticos y sociales. En ese sentido, sostuvo que la candidatura no debería ser el punto de partida de ese proceso, sino el resultado de una construcción más amplia.

Durante sus declaraciones, Kicillof cuestionó las políticas implementadas por la administración nacional y sostuvo que generan consecuencias sobre la industria, la estructura productiva y las condiciones de vida .

El gobernador calificó la situación como un “desgobierno total” y cuestionó lo que considera un retiro del Estado nacional de distintas áreas. También afirmó que el Gobierno responsabiliza a las provincias, los municipios y a la población por problemas que, según su planteo, deberían ser atendidos por la Nación.

Kicillof también advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, tendría una continuidad del actual rumbo político y económico, y llamó a que la oposición no se limite a esperar un eventual desgaste del oficialismo.

El armado político de cara a 2027

Las declaraciones se produjeron después del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, donde Kicillof mostró una estructura política con proyección nacional. Allí llamó a ampliar la convocatoria y avanzar en una construcción que incluya a sectores por fuera de las estructuras tradicionales del peronismo.

Si bien sus definiciones fueron interpretadas como un paso en la construcción de una eventual candidatura presidencial, Kicillof sostuvo que “las candidaturas deben ser un resultado, no un punto de partida” y que el objetivo inmediato es escuchar, articular y construir una alternativa política amplia.