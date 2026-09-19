    • 19 de septiembre de 2026 - 20:39

    Kicillof cerró el plenario federal del MDF: "Vengo a invitarlos a empezar una historia nueva, distinta y mejor"

    El espacio, que propone al gobernador como opción para 2027, desarrolló su plenario en Villa Domínico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este sábado en el partido de Avellaneda el cierre del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), un encuentro que reunió a referentes de más de diez provincias en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Villa Domínico y que funcionó como una fuerte demostración política de cara a la interna del Partido Justicialista (PJ).

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    Bajo la consigna "Organizar la esperanza", la jornada comenzó al mediodía con distintas mesas de debate centradas en economía, salud, educación, trabajo y políticas sociales. Ante la militancia y dirigentes de diversos puntos del país, el mandatario provincial advirtió sobre la coyuntura política y económica actual: "Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto: tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina".

    En esa misma línea, Kicillof apuntó directamente contra la gestión nacional: "Hay que resistir, hay que luchar y hay que aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla", al tiempo que remarcó que el problema central "no es la Argentina, sino que es Javier Milei".

    Hacia un proyecto federal y una nueva mayoría

    Durante su discurso, el titular del Ejecutivo bonaerense hizo hincapié en la necesidad de articular un verdadero federalismo en conjunto con las provincias, motorizado por infraestructura y oportunidades equitativas en todo el territorio nacional. "Nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo. Ese proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social", postuló.

    Asimismo, al trazar una convocatoria de proyección amplia y marcar distancia de los armajes inconsultos, enfatizó que es necesario forjar una nueva mayoría "desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad", y aclaró: "No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y sus necesidades".

    Para cerrar el plenario —en un mensaje que dialoga tanto con el escenario nacional como con las disputas internas del peronismo—, Kicillof concluyó: "No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente: lo tenemos que hacer entre todos. Pienso en un futuro digno, en paz. Ese es nuestro compromiso y nos pusimos en movimiento para construirlo".

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