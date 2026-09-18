    • 18 de septiembre de 2026 - 17:44

    Santa Fe aprobó una ley que prohíbe los cuidacoches con arresto y multas

    La Legislatura santafesina convirtió en ley una iniciativa que veta la actividad de los "trapitos" en todo el territorio provincial. La norma modifica el Código de Convivencia e incluye sanciones con trabajo comunitario, penas de hasta 20 días de arresto y agravantes por violencia u organización criminal.

    trapito-cuida-coche-rosario-770
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Senado de la provincia de Santa Fe convirtió este jueves en ley un proyecto de alto impacto que establece la prohibición total de la actividad de los cuidacoches en todo su territorio. La iniciativa, que logró consolidar los dos tercios necesarios con 16 votos a favor y tres ausencias, modifica de manera directa el Código de Convivencia (también conocido como Código de Faltas) para imponer severas sanciones a quienes infrinjan la normativa, aunque su aplicación final quedará sujeta a la adhesión de cada municipio.

    Leé además

    Pascual Di Tella ganó el oro y le dio a Argentina su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos

    Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: gran arranque para Argentina con 11 medallas
    juegos suramericanos 2026: repartiran un promedio de 15 preservativos por atleta en las villas de santa fe

    Juegos Suramericanos 2026: repartirán un promedio de 15 preservativos por atleta en las villas de Santa Fe

    Las claves de la nueva norma

    La reforma aprobada por la Cámara alta incorpora tres nuevos artículos al Código de Convivencia provincial para erradicar la actividad ilegal en la vía pública:

    • El artículo 66 bis prohíbe explícitamente ofrecer espacios de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos sin autorización oficial o en zonas prohibidas por la normativa local.

    • Sanciones alternativas: La infracción contempla la opción de cumplir la pena mediante trabajo comunitario de 2 a 10 días, sumado a la prohibición de concurrir al lugar donde se constató la irregularidad.

    • Casos de reincidencia: Quienes reincidan en la práctica se exponen a penas de arresto de 10 a 20 días.

    • Agravantes severos: Las penas se duplican si se constata el ejercicio de violencia o amenazas contra personas o bienes, si se comete en horario nocturno (de 18 a 6), en zonas escolares, bancarias, comerciales, edificios públicos, en un radio de hasta 20 cuadras de eventos masivos, o mediando situaciones de desigualdad por género, edad, discapacidad o vulnerabilidad.

    Lucha contra la organización criminal

    Uno de los puntos más destacados de la legislación apunta a desarticular mafias y redes organizadas en torno al espacio público. La norma introduce la figura de organización criminal: si se comprueba un acuerdo previo o connivencia entre dos o más personas para lotear y explotar las calles, el arresto previsto será de 10 a 20 días. En tanto, para los líderes, organizadores o coordinadores de estas estructuras, la ley prevé que las sanciones trepen hasta el cuádruple del mínimo y del máximo.

    Con esta medida, Santa Fe da un paso drástico en el reordenamiento del tránsito y el espacio público, poniendo bajo la lupa una problemática que genera tensiones recurrentes en los centros urbanos del país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Doce atletas sanjuaninos representarán a Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

    San Juan sale a jugar en grande: doce atletas competirán en los Juegos Suramericanos

    Malvinas.

    Malvinas: el Reino Unido respaldó a las empresas y cuestionó las sanciones impulsadas por Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    milei viaja a la onu con reclamo por malvinas en la mira y busca una cumbre con trump

    Milei viaja a la ONU con reclamo por Malvinas en la mira y busca una cumbre con Trump

    Por Redacción Diario de Cuyo
    una provincia prohibio las apuestas online a deudores alimentarios

    Una provincia prohibió las apuestas online a deudores alimentarios

    Por Redacción Diario de Cuyo