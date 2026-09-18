Santa Fe aprobó una ley que prohíbe los cuidacoches con arresto y multas

La Legislatura santafesina convirtió en ley una iniciativa que veta la actividad de los "trapitos" en todo el territorio provincial. La norma modifica el Código de Convivencia e incluye sanciones con trabajo comunitario, penas de hasta 20 días de arresto y agravantes por violencia u organización criminal.

El Senado de la provincia de Santa Fe convirtió este jueves en ley un proyecto de alto impacto que establece la prohibición total de la actividad de los cuidacoches en todo su territorio. La iniciativa, que logró consolidar los dos tercios necesarios con 16 votos a favor y tres ausencias, modifica de manera directa el Código de Convivencia (también conocido como Código de Faltas) para imponer severas sanciones a quienes infrinjan la normativa, aunque su aplicación final quedará sujeta a la adhesión de cada municipio.

Las claves de la nueva norma La reforma aprobada por la Cámara alta incorpora tres nuevos artículos al Código de Convivencia provincial para erradicar la actividad ilegal en la vía pública:

El artículo 66 bis prohíbe explícitamente ofrecer espacios de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos sin autorización oficial o en zonas prohibidas por la normativa local.

Sanciones alternativas: La infracción contempla la opción de cumplir la pena mediante trabajo comunitario de 2 a 10 días , sumado a la prohibición de concurrir al lugar donde se constató la irregularidad.

Casos de reincidencia: Quienes reincidan en la práctica se exponen a penas de arresto de 10 a 20 días .

Agravantes severos: Las penas se duplican si se constata el ejercicio de violencia o amenazas contra personas o bienes, si se comete en horario nocturno (de 18 a 6), en zonas escolares, bancarias, comerciales, edificios públicos, en un radio de hasta 20 cuadras de eventos masivos, o mediando situaciones de desigualdad por género, edad, discapacidad o vulnerabilidad. Lucha contra la organización criminal Uno de los puntos más destacados de la legislación apunta a desarticular mafias y redes organizadas en torno al espacio público. La norma introduce la figura de organización criminal: si se comprueba un acuerdo previo o connivencia entre dos o más personas para lotear y explotar las calles, el arresto previsto será de 10 a 20 días. En tanto, para los líderes, organizadores o coordinadores de estas estructuras, la ley prevé que las sanciones trepen hasta el cuádruple del mínimo y del máximo.