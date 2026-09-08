San Juan sale a jugar en grande: doce atletas competirán en los Juegos Suramericanos

La cuenta regresiva ya comenzó y San Juan volverá a tener una fuerte presencia en los Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026 . Doce deportistas de elite de la provincia integrarán la delegación argentina que competirá del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, en una de las principales citas del calendario deportivo continental.

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El grupo sanjuanino reúne experiencia internacional, jóvenes con enorme proyección y figuras consolidadas del alto rendimiento. Los atletas reciben apoyo del Gobierno de San Juan y llegarán a la competencia con un objetivo común: pelear por medallas y dejar a la provincia nuevamente entre las protagonistas del deporte argentino.

Como ocurre históricamente, el ciclismo será la disciplina con mayor presencia provincial. Siete pedalistas sanjuaninos integrarán la representación argentina , en un grupo que combina experiencia, potencia y nuevas generaciones que ya vienen destacándose en competencias nacionales e internacionales.

En la rama femenina competirán Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre y Delfina Dibella , mientras que entre los varones estarán Rubén Ramos, Gerardo Tivani, Leonardo Cobarrubia y Mateo Kalejman . Este último tendrá especialmente puesta la mirada en las pruebas contra el reloj, una de sus principales especialidades.

A ellos se sumará Gonzalo “Chalo” Molina , quien representará nuevamente al país en BMX y aportará toda su experiencia internacional y olímpica. Su presencia vuelve a colocar a uno de los grandes referentes del deporte sanjuanino en una competencia de primer nivel continental.

Del patín al vóley, una delegación bien diversa

San Juan también tendrá nombres propios fuera del ciclismo. Fernanda Illanes llevará toda su velocidad al patín carrera, mientras que Lucas Garcés será el representante provincial en tiro con arco, una disciplina en la que buscará destacarse frente a los mejores especialistas de la región.

La novedad estará también en los deportes de conjunto. Benjamín Flores y Samuel Guidi Correa integrarán la Selección Argentina de vóley y completarán la nómina de doce atletas sanjuaninos. Ambos representan además el crecimiento de una disciplina que sigue aportando jugadores de la provincia a los seleccionados nacionales.

De esta manera, la presencia local quedará repartida entre ciclismo, BMX, patín carrera, tiro con arco y vóley, ampliando el abanico de disciplinas en las que San Juan tendrá representación durante los Juegos.

Todo listo para una nueva cita internacional

Con la preparación entrando en su etapa final, los deportistas ultiman detalles antes de viajar a Santa Fe. La competencia reunirá a los mejores atletas de Sudamérica y forma parte del ciclo olímpico, por lo que será también una instancia clave para medir rendimientos y sumar experiencia internacional.

Para San Juan, la expectativa es alta. La combinación de atletas experimentados, jóvenes talentos y representantes en deportes individuales y colectivos permite pensar en una participación con posibilidades concretas de protagonismo.

Serán 12 sanjuaninos, cinco disciplinas y una misma camiseta argentina, con el desafío de subir al podio y volver a dejar bien alto el nombre de la provincia en el deporte continental.