San Juan: con un nuevo producto y la participación en eventos internacionales se afianza el turismo local

San Juan vive septiembre como el Mes de la Actividad Turística , con una agenda impulsada por el Ministerio de Turismo que reúne diferentes acciones destinadas a fortalecer el desarrollo del sector, profesionalizar a sus actores, generar nuevos productos turísticos y posicionar a la provincia como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

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El calendario tiene como fecha central el 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo , una jornada que cada año pone en valor la importancia de la actividad turística como motor de desarrollo económico, social y cultural, tal cual lo planteó el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Turismo, Guido Romero.

Para 2026, el lema propuesto por ONU Turismo es “Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo”, una temática que pone el foco en la innovación y en las nuevas herramientas que están transformando la manera de promocionar, gestionar y experimentar los destinos turísticos.

En este marco, el Ministerio de Turismo desarrolla durante septiembre una serie de actividades que reflejan las diferentes líneas de trabajo que lleva adelante la provincia.

Una de las propuestas destacadas de septiembre será la presentación de la Eco Ruta Turística , un nuevo producto diseñado para conectar a los visitantes con la naturaleza y promover una mayor conciencia sobre el cuidado del medioambiente.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo, a través de la Dirección de Desarrollo y Productos Turísticos, en articulación con la Secretaría de Estado de Ambiente, municipios y otros actores vinculados al desarrollo turístico y ambiental.

Los lugares incluidos en la nueva ruta

En una primera etapa, la Eco Ruta incorpora diferentes sitios naturales y áreas protegidas de la provincia, entre ellos:

* Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de las Tapias.

* Área Natural Protegida La Ciénaga.

* Centro de Formación Ambiental Anchipurac.

* Faunístico, Centro de Rehabilitación, Educación Ambiental y Recreación Responsable.

* Paisaje Protegido Parque de la Biodiversidad.

* Paisaje Protegido Pedernal.

* Parque Provincial Presidente Sarmiento.

* Área Natural Protegida Valle Fértil.

El producto estará dirigido tanto a sanjuaninos como a turistas nacionales e internacionales, visitantes, excursionistas, prestadores, comunidades locales e instituciones educativas.

En esta primera instancia se prioriza el turismo educativo, generando espacios de sensibilización y concientización ambiental.

La Eco Ruta contará además con señalética indicativa e interpretativa y tendrá un recorrido disponible en la web oficial de turismo de San Juan.

San Juan, invitada especial en ExpoLagos 2026

Como parte de la estrategia de promoción y comercialización turística, San Juan tendrá una participación destacada en ExpoLagos 2026, un evento de turismo binacional y formato boutique enfocado en la promoción y comercialización del sur de Argentina, Chile y la Antártida ante operadores internacionales.

En esta edición, la provincia de San Juan participara como el primer destino invitado especial de ExpoLagos en su rueda de negocios, una oportunidad para presentar la oferta turística provincial y generar vínculos comerciales con operadores y profesionales del sector.

La presencia en este espacio forma parte de las acciones de promoción destinadas a ampliar el posicionamiento de San Juan y fortalecer la comercialización del destino en nuevos mercados.

San Juan en la Feria Internacional de Turismo

Otro de los grandes acontecimientos del calendario turístico de septiembre será la participación de San Juan en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en el predio ferial La Rural de Buenos Aires. (FIT)

La FIT constituye uno de los principales espacios de encuentro de la actividad turística, reuniendo destinos, operadores, agencias de viajes, prestadores y profesionales del sector.

La presencia de San Juan permitirá promocionar la oferta turística provincial, fortalecer el posicionamiento del destino, generar nuevos vínculos comerciales y mostrar ante el público y los profesionales de la actividad los diferentes productos y experiencias que ofrece la provincia.

La participación en esta feria se suma a las acciones de promoción y comercialización que se desarrollan durante septiembre y refuerza la estrategia de posicionar a San Juan en los principales mercados turísticos.

Septiembre, un mes para transformar San Juan

Con esta agenda, el Ministerio de Turismo reafirma durante septiembre una estrategia basada en capacitación, profesionalización, innovación, sostenibilidad, desarrollo de nuevos productos y promoción turística. El Día Internacional del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, será una oportunidad para poner en valor el trabajo que se desarrolla durante todo el año junto a prestadores, municipios, instituciones y el sector privado.

Septiembre se convierte así en una verdadera celebración de la actividad turística en San Juan, mostrando una provincia que apuesta por nuevos productos, más capacitación, mayor competitividad y una promoción cada vez más vinculada a las nuevas tendencias de la actividad turística nacional e internacional.