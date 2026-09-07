    • 7 de septiembre de 2026 - 21:23

    Murió María Estela Riofrío, histórica trabajadora del Poder Judicial de San Juan

    La mujer tenía 66 años y trabajó durante casi cuatro décadas en el Registro General Inmobiliario. Se había jubilado el pasado 17 de junio.

    Murió María Estela Riofrío, histórica trabajadora del Poder Judicial de San Juan

    Murió María Estela Riofrío, histórica trabajadora del Poder Judicial de San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Poder Judicial de San Juan comunicó con profundo pesar el fallecimiento de María Estela Riofrío, a los 66 años. La mujer había dedicado gran parte de su vida laboral al Registro General Inmobiliario de la provincia, donde se desempeñó como Oficial Técnico desde 1987.

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    Riofrío desarrolló una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial y permaneció en funciones durante casi 40 años. Su etapa laboral concluyó el pasado 17 de junio, cuando dejó de prestar servicios para comenzar a gozar del beneficio de la jubilación.

    La noticia generó pesar dentro de la institución, que destacó su extensa vinculación con el Registro General Inmobiliario y su recorrido como trabajadora judicial.

    A través de un comunicado, la Corte de Justicia de San Juan expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Riofrío y acompañó a sus allegados en este momento de profundo dolor.

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