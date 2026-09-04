Tragedia en los Alpes franceses: murió un reconocido enólogo mendocino en una zona de alta montaña

El accidente ocurrió durante las maniobras de descenso en la zona de la Aiguille du Peigne, en el macizo europeo. Los dos compatriotas realizaban una travesía de alta montaña cuando sufrieron una violenta caída de varios metros de altura.

Una jornada de expedición en el viejo continente terminó este viernes en tragedia. Un enólogo mendocino de 39 años, identificado como Gabriel Ansiaume, murió en Francia tras precipitarse al vacío mientras escalaba junto a otro compatriota en el imponente macizo del Mont Blanc, una de las cumbres más altas de Europa occidental. Su compañero de cordada sobrevivió al impacto, aunque sufrió heridas de gravedad y permanece internado en un hospital de la región.

Cómo ocurrió el trágico accidente en la montaña El episodio se desencadenó durante las primeras horas de la tarde europea en el sector de la Aiguille du Peigne, una aguja rocosa de más de 3000 metros de altura muy concurrida por escaladores.

Según los primeros reportes de la prensa local y de los equipos de rescate del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, ambos argentinos habían completado de forma exitosa el ascenso a la cumbre. Sin embargo, el drama se produjo en plena etapa de descenso, presuntamente mientras realizaban maniobras vinculadas al rápel. De acuerdo con las hipótesis preliminares, un fallo o un enganche imprevisto les hizo perder el equilibrio, provocando la violenta caída al vacío.

Otros montañistas que se encontraban transitando por el mismo circuito advirtieron el accidente y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia mediante una llamada de alerta.

Operativo de rescate y asistencia al sobreviviente A pesar de la rápida intervención de los rescatistas de alta montaña con apoyo aéreo, los profesionales no pudieron hacer nada para salvar la vida de Ansiaume, quien falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.