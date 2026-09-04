la Legislatura porteña aprobó que un tramo de la calle California lleve el nombre de José Luis Cabezas

La iniciativa fue sancionada en la Ciudad de Buenos Aires para recordar al reportero gráfico asesinado en enero de 1997. La modificación comprende a la arteria ubicada en el barrio de Barracas, precisamente en la zona donde funcionan la redacción de la Revista Noticias y las instalaciones del Grupo Perfil.

A casi tres décadas de uno de los crímenes más conmocionantes de la historia argentina moderna, la memoria del fotoperiodista José Luis Cabezas sumará un nuevo y profundo reconocimiento en el mapa urbano. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó de manera definitiva un proyecto para que un tramo de la tradicional calle California pase a llevar su nombre.

La medida fue avalada por amplia mayoría en el recinto parlamentario, consolidando un hito simbólico en la defensa de la libertad de expresión y en la lucha contra la impunidad.

¿Qué tramo de la calle cambiará de nombre? De acuerdo con lo estipulado en la normativa aprobada, la modificación de la nomenclatura no afectará a toda la traza de la arteria, sino que se aplicará de forma específica en el sector estrechamente vinculado al ejercicio y la enseñanza del periodismo.

El cambio nominal recaerá exclusivamente sobre las cuadras comprendidas entre las alturas 2100 y 3400 de la calle California, en el barrio porteño de Barracas. Es precisamente en este tramo donde se emplaza el edificio de la editorial Perfil y la redacción de la Revista Noticias, lugar desde el cual Cabezas cumplía su labor profesional antes de ser brutalmente asesinado en el verano de 1997 en Pinamar.

Un símbolo indeleble para el periodismo argentino El asesinato de José Luis Cabezas, ocurrido tras haber retratado al poderoso empresario postal Alfredo Yabrán, marcó un antes y un después en la democracia nacional y transformó la consigna "No se olviden de José Luis" en una bandera permanente del gremio de prensa.