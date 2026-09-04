    • 4 de septiembre de 2026 - 09:42

    ¿Querés mantener los subsidios de la luz y el gas?: habrá 60 días más para actualizar los datos

    La revisión alcanza solicitudes que llevan un año sin vincularse con un suministro.

    ¿Querés mantener el subsidio de la luz y el gas?: habrá 60 días más para actualizar los datos

    ¿Querés mantener el subsidio de la luz y el gas?: habrá 60 días más para actualizar los datos

    Foto:

    El Gobierno nacional revisará las solicitudes de subsidios energéticos que, después de un año, todavía no pudieron ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas por redes.

    Leé además

    La reacción de los políticos tras el mensaje de Milei por cadena nacional sobre Malvinas.

    La reacción de los políticos tras el mensaje de Javier Milei por cadena nacional sobre Malvinas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei - Malvinas.

    Uno por uno, los anuncios que hizo Javier Milei en cadena nacional por Malvinas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La medida fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

    Los usuarios alcanzados serán notificados y tendrán un plazo de 60 días corridos para corregir, completar o actualizar la información declarada.

    Si el trámite no es regularizado dentro de ese período, la solicitud será dada de baja del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

    La revisión busca detectar inscripciones que contienen errores en los datos personales, domicilios, números de suministro u otra información necesaria para identificar el servicio.

    La medida comprende únicamente los servicios de electricidad y gas natural o propano distribuido mediante redes. Los usuarios de gas licuado de petróleo envasado, como las garrafas, quedaron excluidos de este procedimiento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    alerta en el campo: advierten que 120.000 empleos rurales estan en riesgo por la caida de un decreto clave

    Alerta en el campo: advierten que 120.000 empleos rurales están en riesgo por la caída de un decreto clave

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei.

    El mensaje completo de Javier Milei sobre Malvinas: anuncios y definiciones del Presidente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    que es sea lion, el megaproyecto petrolero en malvinas que genera el rechazo del gobierno argentino

    Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en Malvinas que genera el rechazo del Gobierno argentino

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei - Cadena Nacional.

    Javier Milei enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar el reclamo por Malvinas

    Por Redacción Diario de Cuyo