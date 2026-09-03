La reacción de los políticos tras el mensaje de Javier Milei por cadena nacional sobre Malvinas

El mensaje de Javier Milei por cadena nacional sobre las Islas Malvinas generó rápidas repercusiones en el arco político. Después de que el Presidente ratificara el reclamo argentino y anunciara nuevas medidas para defender la soberanía, distintos dirigentes expresaron sus posiciones.

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Una de las primeras en reaccionar fue Patricia Bullrich , quien calificó los anuncios como “el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas”.

La senadora oficialista destacó especialmente las medidas anunciadas contra empresas que operen en las islas, el incremento de recursos para Defensa y el fortalecimiento de la presencia argentina en Tierra del Fuego .

Bullrich también valoró el nuevo escenario internacional generado a partir de las declaraciones de Donald Trump sobre la cuestión Malvinas y sostuvo que se estaría quebrando una histórica posición de respaldo a la postura británica.

Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos. La defensa de nuestra soberanía se hace… https://t.co/KM4H1MqJJq

En su mensaje, Milei había remarcado que “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional” , al tiempo que anunció proyectos para el Congreso, cambios en la legislación vigente y la construcción de una Base Naval Integrada.

El discurso presidencial duró alrededor de 15 minutos y tuvo como uno de sus principales ejes la defensa de la soberanía argentina y de los recursos estratégicos del Atlántico Sur.

Una postura diferente expresó el ministro de Gobierno bonaerense, Carli Bianco, cuyo mensaje fue retuiteado por el gobernador Axel Kicillof. El funcionario cuestionó el momento en que Milei anunció las nuevas sanciones contra las empresas vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas.

“267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, escribió Bianco, quien cuestionó que durante esos meses el proyecto Sea Lion continuara avanzando sin medidas efectivas por parte del Gobierno nacional. En ese sentido, recordó que la Argentina ya contaba con herramientas legales para sancionar a las empresas involucradas y señaló que en 2022 el Estado había inhabilitado a Navitas por 20 años.

Las Malvinas son Argentinas! Las Malvinas son el Futuro y solo una Argentina grande, como la que estamos construyendo, las va a recuperar!



Viva la patria @JMilei pic.twitter.com/uiyu9tpGKT — Luis Petri (@luispetri) September 4, 2026

Por su parte, el diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri respaldó el mensaje de Milei y sostuvo que las islas son también parte del futuro del país. “Las Malvinas son Argentinas! Las Malvinas son el futuro y solo una Argentina grande, como la que estamos construyendo, las va a recuperar! Viva la patria”, publicó en X junto a un mensaje del Presidente.

En otra publicación, Petri aseguró que “hoy estamos más cerca de recuperar nuestras islas Malvinas” y destacó los anuncios vinculados con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la presencia argentina en el Atlántico Sur. En ese sentido, mencionó la Base Naval Integrada, los aviones F-16 y P3 Orión y la recuperación de las capacidades navales como pilares de una política de Estado. “La paz no se construye desde la debilidad. Se construye con la fuerza de nuestras razones”, afirmó.

Por su parte, Daniel Filmus, exsecretario de Malvinas, manifestó su postura durante el programa de TN Solo una vuelta más: “Celebro el discurso de Milei de hoy porque mencionó la palabra soberanía, y antes no lo había hecho”.

“Estamos todos los argentinos alineados. La bandera de Malvinas fue puesta en la cancha por los jugadores y se la presentaron a los británicos”, sumó Filmus.