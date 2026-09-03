Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en Malvinas que genera el rechazo del Gobierno argentino

El proyecto de explotación hidrocarburífera offshore Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas norte, inició una etapa decisiva para convertirse en el primer yacimiento en producir crudo en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La iniciativa impulsada por firmas extranjeras activó alertas en el plano diplomático al reavivar el histórico reclamo de soberanía que la Argentina mantiene desde hace más de medio siglo sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

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La posibilidad de que se empiece a producir crudo en el archipiélago, reavivó la tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres, y el presidente anticipó que tomarán medidas para evitar la explotación de los recursos argentinos por parte de empresas extranjeras en los mares circundantes al archipiélago.

La definición clave para el avance de la obra se concretó a fines de 2025, cuando las compañías operadoras tomaron la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés). En la industria petrolera, esta instancia confirma que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras alcanzaron la factibilidad requerida, dando luz verde al desembolso de capital, los plazos de perforación y los planes de producción para los próximos años.

El campo Sea Lion está localizado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago malvinense, a una profundidad de 450 metros sobre el lecho marino. El desarrollo comprende las licencias de producción de la cuenca Malvinas Norte denominadas PL032 y PL004b.

El hallazgo del recurso se remonta a mayo de 2010, cuando la británica Rockhopper Exploration anunció el descubrimiento de crudo en la zona. Tras más de una década de estudios de factibilidad y reestructuraciones financieras, el proyecto logró la solidez económica necesaria para avanzar hacia la fase extractiva.

Un consorcio israelí-británico al frente

La explotación del yacimiento está a cargo de un consorcio integrado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration:

Navitas Petroleum: Ingresó al negocio a comienzos de 2020 con la adquisición del 30% de la participación. Con el paso de los años incrementó su presencia hasta convertirse en la empresa operadora del proyecto con el 65% del paquete accionario. La firma cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Tel Aviv.

Rockhopper Exploration: Descubridora original del yacimiento, mantiene el 35% restante de la sociedad.

El inicio de las actividades operativas en la zona genera tensión diplomática, dado que la legislación argentina prohíbe la exploración y explotación de recursos naturales en la plataforma continental sin la correspondiente autorización del Estado nacional.