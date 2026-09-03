Javier Milei se reunió con José Antonio Kast en Chile antes de su cadena nacional por Malvinas

El presidente Javier Milei viajó este jueves a Santiago de Chile, donde mantuvo una reunión bilateral con su par José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. El encuentro se produjo en el marco de una breve agenda internacional y horas antes del mensaje que el mandatario argentino dará por cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.

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Milei llegó a la sede del Gobierno chileno acompañado por su hermana, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie. Kast, por su parte, estuvo junto a la primera dama María Pía Adriasola y funcionarios de su gabinete.

La reunión se extendió durante poco más de media hora. Según medios chilenos, no hubo una declaración conjunta posterior y Milei se retiró del Palacio de La Moneda sin realizar declaraciones a la prensa.

El encuentro se concretó en medio de una relación que ambos gobiernos buscan fortalecer y luego de una reciente controversia por el Estrecho de Magallanes. El tema había generado tensión entre Argentina y Chile, aunque desde ambos países buscaron bajar el tono al conflicto.

Antes de reunirse con Kast, el Presidente participó del Foro de Madrid , donde brindó un discurso en el que volvió a defender las ideas de la libertad y cuestionó a la izquierda.

Durante su exposición, Milei felicitó a Kast por su triunfo electoral y destacó la afinidad política entre ambos mandatarios.

La visita también incluyó un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, en un contexto marcado por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la cuestión Malvinas.

A qué hora será la cadena nacional de Milei

Tras su regreso a la Argentina, previsto para después del mediodía, Milei grabará el mensaje que será emitido este jueves a las 21 por cadena nacional.

El contenido del discurso se mantiene bajo reserva, aunque estará centrado en la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas y se produce luego de las declaraciones de Trump sobre la posición de Estados Unidos frente al histórico reclamo argentino.