"Muchas gracias, hombre imposible": el mensaje de Milei tras el retiro de Messi

El Presidente eligió una imagen del 10 de espaldas, aplaudiendo a los hinchas, y le dedicó una breve pero contundente despedida.

Javier Milei despidió a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina.

Compartir







La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina atravesó rápidamente todos los ámbitos y también tuvo repercusión en la Casa Rosada. Poco después del anuncio del capitán, Javier Milei utilizó sus redes sociales para despedir al 10 con apenas unas palabras, pero con una definición cargada de admiración: “Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”.

El Presidente acompañó el mensaje con una fotografía de Messi de espaldas, con la camiseta argentina y aplaudiendo a los hinchas durante el Mundial 2026. Una postal que, después de conocerse su decisión, adquirió inevitablemente otro significado: la del capitán alejándose de una cancha mientras devolvía el reconocimiento de la gente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei) Javier Milei despidió a Lionel Messi con un breve mensaje en sus redes sociales tras conocerse el retiro del capitán de la Selección argentina.

La expresión elegida por Milei resumió en dos palabras buena parte de lo que significó la carrera de Messi con la Albiceleste. El rosarino se despidió después de más de dos décadas en las que atravesó derrotas, críticas y finales perdidas antes de convertirse en campeón de América, ganador de la Finalissima y campeón del mundo.

El mensaje presidencial llegó después de que Messi comunicara que ya no tenía más para dar con la camiseta argentina. En su carta, el 10 reconoció que la determinación le “duele en el alma”, pero consideró que había llegado el momento de cerrar su ciclo y permitir el avance de la nueva generación.