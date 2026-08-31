    • 31 de agosto de 2026 - 15:22

    "Muchas gracias, hombre imposible": el mensaje de Milei tras el retiro de Messi

    El Presidente eligió una imagen del 10 de espaldas, aplaudiendo a los hinchas, y le dedicó una breve pero contundente despedida.

    Javier Milei despidió a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina.

    Javier Milei despidió a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina.

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    La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina atravesó rápidamente todos los ámbitos y también tuvo repercusión en la Casa Rosada. Poco después del anuncio del capitán, Javier Milei utilizó sus redes sociales para despedir al 10 con apenas unas palabras, pero con una definición cargada de admiración: “Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”.

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    El Presidente acompañó el mensaje con una fotografía de Messi de espaldas, con la camiseta argentina y aplaudiendo a los hinchas durante el Mundial 2026. Una postal que, después de conocerse su decisión, adquirió inevitablemente otro significado: la del capitán alejándose de una cancha mientras devolvía el reconocimiento de la gente.

    La expresión elegida por Milei resumió en dos palabras buena parte de lo que significó la carrera de Messi con la Albiceleste. El rosarino se despidió después de más de dos décadas en las que atravesó derrotas, críticas y finales perdidas antes de convertirse en campeón de América, ganador de la Finalissima y campeón del mundo.

    El mensaje presidencial llegó después de que Messi comunicara que ya no tenía más para dar con la camiseta argentina. En su carta, el 10 reconoció que la determinación le “duele en el alma”, pero consideró que había llegado el momento de cerrar su ciclo y permitir el avance de la nueva generación.

    Milei se sumó así a la extensa cadena de despedidas que comenzó a multiplicarse desde que se conoció la noticia. Compañeros, dirigentes, clubes, organismos deportivos y figuras de distintos ámbitos comenzaron a homenajear al futbolista que durante más de 20 años fue la cara de la Selección.

    Entre tantos mensajes, el Presidente eligió uno especialmente corto. No habló de goles, partidos ni copas. Lo resumió en una definición: “hombre imposible”.

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