    • 31 de agosto de 2026 - 13:19

    Milei impulsó el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina y pidió ver a Colapinto correr en el país

    El Presidente habló durante el Congreso Americano de la FIA y aseguró que Argentina reúne las condiciones para volver a recibir a la máxima categoría y al Rally Mundial.

    Javier Milei.

    Javier Milei.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El regreso de la Fórmula 1 a la Argentina volvió a quedar en el centro de la escena. El presidente Javier Milei aprovechó este lunes su participación en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realiza en Buenos Aires, para respaldar públicamente las gestiones destinadas a recuperar una fecha internacional y lanzó un deseo especial: “Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina”.

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    Durante su discurso en el Automóvil Club Argentino (ACA), Milei invitó a las autoridades del automovilismo a pensar en el regreso de las principales categorías al país.

    “Me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA tiene todas las condiciones para volver a recibir a la F1 y al Rally Mundial en su calendario”, sostuvo el mandatario.

    Milei destacó el modelo económico

    En su exposición, el Presidente vinculó la posibilidad de organizar eventos internacionales con el esquema económico que impulsa su gestión. En ese sentido, destacó las inversiones privadas y las obras de infraestructura como elementos centrales para avanzar en el proyecto.

    “Nuestro modelo pone en el centro al incentivo privado, asegura inversiones y no le cuesta un peso a la gente en impuestos o en emisión futura”, afirmó.

    Milei también hizo referencia a la reciente licitación de 9.000 kilómetros de rutas, una iniciativa que presentó como parte de las condiciones necesarias para mejorar la infraestructura del país.

    El sueño de volver a tener a Colapinto en casa

    La presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 renovó el interés argentino por volver a recibir a la máxima categoría. El piloto de Pilar compite actualmente para Alpine y recientemente aseguró su continuidad en el equipo para la temporada 2027.

    En ese contexto, el Gobierno busca avanzar en las conversaciones institucionales para que Argentina vuelva a formar parte del calendario internacional. Uno de los puntos centrales es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, que desde hace tiempo se encuentra vinculado a los proyectos de renovación necesarios para cumplir con las exigencias de la FIA.

    La expectativa oficial apunta a que el país pueda recuperar una competencia que no se disputa en territorio argentino desde hace casi tres décadas. El entusiasmo por el regreso creció especialmente desde la llegada de Colapinto a la Fórmula 1 y su consolidación como uno de los representantes argentinos en la categoría.

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