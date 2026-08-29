    • 29 de agosto de 2026 - 14:02

    "¡Vamos Leonas, carajo!": el mensaje de Javier Milei tras la consagración mundial de Argentina

    El Presidente fue uno de los primeros dirigentes en celebrar el título conseguido por Las Leonas, que vencieron a Países Bajos en los penales australianos y conquistaron la tercera Copa del Mundo de su historia.

    Las Leonas.

    Las Leonas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las Leonas volvieron a hacer historia y la consagración argentina generó repercusiones en distintos ámbitos. Tras el triunfo ante Países Bajos en la final del Mundial de Hockey 2026, Javier Milei utilizó sus redes sociales para felicitar al seleccionado argentino.

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    El Presidente publicó un breve pero contundente mensaje en su cuenta de X: “¡VAMOS LEONAS CARAJO...!”, con el que se sumó a los festejos por la conquista del equipo dirigido por Fernando Ferrara.

    Una definición para la historia

    Las Leonas empataron 1-1 ante Países Bajos durante el tiempo reglamentario y debieron definir el título mediante penales australianos.

    En esa instancia, Argentina fue contundente y se impuso 3-1, con una actuación decisiva de la arquera Cristina Cosentino.

    El penal definitivo estuvo a cargo de Sofía Cairó, quien convirtió y desató el festejo argentino en el estadio Wagener de Amstelveen.

    Con la victoria, Las Leonas consiguieron su tercera estrella mundial, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

    Más mensajes desde la política

    Milei no fue el único dirigente que celebró la consagración. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también felicitó al seleccionado a través de las redes sociales.

    “Vamos Las Leonas campeonas!!!! Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”, escribió la funcionaria.

    El ministro de Deportes, Daniel Scioli, también se sumó a las felicitaciones luego de la consagración argentina.

    La tercera estrella de Las Leonas volvió a poner al hockey argentino en lo más alto y provocó una inmediata ola de festejos, dentro y fuera del mundo deportivo.

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