"¡Vamos Leonas, carajo!": el mensaje de Javier Milei tras la consagración mundial de Argentina

Las Leonas volvieron a hacer historia y la consagración argentina generó repercusiones en distintos ámbitos. Tras el triunfo ante Países Bajos en la final del Mundial de Hockey 2026, Javier Milei utilizó sus redes sociales para felicitar al seleccionado argentino .

El eufórico festejo de Luciana Aymar tras el triunfo de Las Leonas

Quién es Fernando Ferrara, el DT "futbolero" que llevó a Las Leonas a la tercera estrella

El Presidente publicó un breve pero contundente mensaje en su cuenta de X: “¡VAMOS LEONAS CARAJO...!” , con el que se sumó a los festejos por la conquista del equipo dirigido por Fernando Ferrara.

Las Leonas empataron 1-1 ante Países Bajos durante el tiempo reglamentario y debieron definir el título mediante penales australianos.

En esa instancia, Argentina fue contundente y se impuso 3-1 , con una actuación decisiva de la arquera Cristina Cosentino .

El penal definitivo estuvo a cargo de Sofía Cairó , quien convirtió y desató el festejo argentino en el estadio Wagener de Amstelveen.

Con la victoria, Las Leonas consiguieron su tercera estrella mundial, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Más mensajes desde la política

Milei no fue el único dirigente que celebró la consagración. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también felicitó al seleccionado a través de las redes sociales.

“Vamos Las Leonas campeonas!!!! Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!”, escribió la funcionaria.

VAMOOOOOOS LAS LEONAS CAMPEONAS!!!!



Otra coronación de gloria para Argentina



Felicitaciones a todo el equipo! Que orgullo! https://t.co/DNHWT3NHnX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 29, 2026

El ministro de Deportes, Daniel Scioli, también se sumó a las felicitaciones luego de la consagración argentina.

La tercera estrella de Las Leonas volvió a poner al hockey argentino en lo más alto y provocó una inmediata ola de festejos, dentro y fuera del mundo deportivo.